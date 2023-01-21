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Судьба Спасо-Преображенского собора в Холмогорах на контроле епархии

     Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил рабочее совещание в епархиальном управлении.

     Участниками встречи стали секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, благочинный Приморского округа и епархиальный древлехранитель протоиерей Владимир Новиков, председатель епархиального суда протоиерей Александр Удин, ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора и эконом епархиального управления священник Константин Порохин, ключарь Ильинского собора Архангельска и руководитель архиерейской службы протокола иерей Николай Герасимов, благочинный Юго-Восточного благочиния Архангельска священник Михаил Ситников.

     На встрече рассмотрели вопросы развития церковной жизни в Архангельской епархии.

     Протоиерей Валерий Суворов сообщил о деятельности епархиального управления во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти по ряду важных направлений.

     Протоиерей Владимир Новиков доложил о жизни Приморского благочиния, а также сообщил о деятельности в области сохранения церковных памятников культурного наследия. Отец Владимир держит на контроле вопросы, связанные с судьбой Спасо-Преображенского собора в Холмогорах. Архангельская епархия предпринимает всё возможное для сохранения старинного собора, построенного в 1691 году по замыслу архиепископа Афанасия (Любимова). На прошедших в Москве Международных Рождественских образовательных чтениях епархиальный архитектор Владимир Никитин представил доклад об истории и современном состоянии памятника XVII столетия, на котором специалисты в 2022 году начали противоаварийные работы.

     Священник Константин Порохин на совещании раскрыл ряд вопросов, касающихся организации богослужебной жизни в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

     Священник Михаил Ситников сообщил о приходской жизни в храмах возглавляемого им благочиния.

     На совещании рассмотрели некоторые вопросы, связанные с организацией предстоящих архиерейских богослужений в храмах епархии, а также прочие вопросы церковной жизни.

     Подводя итоги встречи, митрополит Корнилий отметил достойную работу священнослужителей и пожелал клирикам помощи Божией в дальнейшем служении. 

(по материалам Архангельской епархии)

14 февраль 09:11 | : Будни / Верую

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