Судьба Спасо-Преображенского собора в Холмогорах на контроле епархии

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил рабочее совещание в епархиальном управлении.

Участниками встречи стали секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, благочинный Приморского округа и епархиальный древлехранитель протоиерей Владимир Новиков, председатель епархиального суда протоиерей Александр Удин, ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора и эконом епархиального управления священник Константин Порохин, ключарь Ильинского собора Архангельска и руководитель архиерейской службы протокола иерей Николай Герасимов, благочинный Юго-Восточного благочиния Архангельска священник Михаил Ситников.

На встрече рассмотрели вопросы развития церковной жизни в Архангельской епархии.

Протоиерей Валерий Суворов сообщил о деятельности епархиального управления во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти по ряду важных направлений.

Протоиерей Владимир Новиков доложил о жизни Приморского благочиния, а также сообщил о деятельности в области сохранения церковных памятников культурного наследия. Отец Владимир держит на контроле вопросы, связанные с судьбой Спасо-Преображенского собора в Холмогорах. Архангельская епархия предпринимает всё возможное для сохранения старинного собора, построенного в 1691 году по замыслу архиепископа Афанасия (Любимова). На прошедших в Москве Международных Рождественских образовательных чтениях епархиальный архитектор Владимир Никитин представил доклад об истории и современном состоянии памятника XVII столетия, на котором специалисты в 2022 году начали противоаварийные работы.

Священник Константин Порохин на совещании раскрыл ряд вопросов, касающихся организации богослужебной жизни в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

Священник Михаил Ситников сообщил о приходской жизни в храмах возглавляемого им благочиния.

На совещании рассмотрели некоторые вопросы, связанные с организацией предстоящих архиерейских богослужений в храмах епархии, а также прочие вопросы церковной жизни.

Подводя итоги встречи, митрополит Корнилий отметил достойную работу священнослужителей и пожелал клирикам помощи Божией в дальнейшем служении.

(по материалам Архангельской епархии)