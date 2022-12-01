Молодежь в приоритете. На совещание в Архангельском епархиальном управлении

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел в епархиальном управлении рабочее совещание.
Во встрече приняли участие глава епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов, руководитель епархиального отдела по молодежному служению иерей Андрей Слиняков, благочинный Холмогорского округа протоиерей Олег Шевчук, руководитель архиерейской службы протокола и ключарь Ильинского собора Архангельска священник Николай Герасимов, сотрудник канцелярии епархиального управления иеродиакон Георгий (Исаков), юрисконсульт епархиального управления Светлана Соловьева.
На совещании рассмотрели актуальные вопросы развития профильных направлений церковной деятельности.
Протоиерей Алексий Денисов сообщил о работе возглавляемого им отдела, итоги работы которого в 2022 году были подведены в декабре на заседании коллегии Архангельской епархии по социальному служению. Отдел взаимодействует с министерством здравоохранения Архангельской области в рамках подписанного соглашения, предусматривающего духовное окормление пациентов стационаров, работу по доабортному консультированию беременных. Также отдел взаимодействует с Северным государственным медицинским университетом. Одним из приоритетных направлений деятельности отдела является оказание церковной помощи людям в условиях продолжающейся специальной военной операции. На направления социальной работы в уходящем году повлияли два важных фактора: снятие ограничений по окончании пандемии covid-19 и начало СВО: возобновляются прежние формы работы, добавились новые задачи. В связи с этим был принят ряд решений, например, назначен священник, окормляющий беженцев в пункте временного размещения в реабилитационном центре «Родник». Также был назначен координатор взаимодействия епархиальных структур и областной администрации по сбору помощи для беженцев и фронта.
Протоиерей Олег Шевчук рассказал о жизни приходов Холмогорского благочиния. В Холмогорах на Спасо-Преображенском соборе — памятнике XVII столетия — специалисты ведут противоаварийные работы. Подрядчик — Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (Москва) — старейшая и в настоящее время крупнейшая проектная реставрационная организация России. Митрополит Корнилий благословил протоиерею Олегу проработать вопросы, связанные с заботой о сохранении иных памятников на территории благочиния.
Священник Андрей Слиняков сообщил о планах по развитию молодежного служения на приходах епархии. Работа с молодежью должна выстраиваться в каждом храме, очень важна и плодотворна поддержка молодежных сообществ, возникающих на приходах.
На совещании рассмотрели вопросы, связанные с организацией предстоящего Рождественского епархиального концерта в архангельском театре драмы.
(по материалам Архангельской епархии)