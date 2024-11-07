В Архангельской епархии обсудили вопросы взаимодействия со светской властью

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий рабочую встречу в епархиальном управлении.

Участниками совещания стали секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, благочинный Приморского округа и епархиальный древлехранитель протоиерей Владимир Новиков, глава епархиального информационно-издательского отдела священник Назарий Ярема, руководитель образовательного отдела священник Кирилл Кочнев, сотрудник этого отдела священник Михаил Юров, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев, настоятель Ильинского собора Архангельска священник Сергий Карельский и заведующий епархиальной канцелярией иеродиакон Георгий (Исаков).

На встрече рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с развитием церковной жизни на Русском Севере.

Протоиерей Валерий Суворов доложил о том, как епархиальное управление осуществляет работу по различным направлениям в режиме рабочего взаимодействия с региональным правительством и общественными организациями. В частности, речь шла о соработничестве с областными министерством культуры по вопросам, связанным с христианским просвещением и организацией на достойном уровне культурных событий, связанных с православной верой и духовными традициями России. Сотрудничество с министерством образования было рассмотрено в контексте церковно-государственного соработничества в области организации конкурсов, ориентированных на обучающихся в образовательных учреждениях, в целях развития традиционных духовных ценностей.

На совещании также были рассмотрены различные аспекты информационного служения и издательской деятельности епархии.

Митрополит Корнилий, подводя итоги встречи, поблагодарил всех участников совещания за достойные труды и пожелал им помощи Божией в дальнейшем служении Святой Христовой Церкви.