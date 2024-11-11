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Виталий Фортыгин заехал в колонию-поселение по доброму делу

В Архангельске прошло заседание Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области. Уже на протяжении многих лет этот орган призван оказывать поддержку уголовно-исполнительной системе Поморья в наиболее актуальных вопросах ее деятельности.

Совет под председательством неизменного руководителя Виталия Фортыгина встретился на базе участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении №3 регионального УФСИН. В нем содержатся осужденные к принудительным работам. Одни прибыли сюда из мест лишения свободы, поскольку за хорошее поведение им смягчили вид наказания, а другие данный вид наказания получили по приговору прямо из зала суда. Люди, преступившие закон и находящиеся в ИУФИЦ, отбывают свой срок и работают, не изолируясь от общества.

Вначале члены Общественного совета при УФСИН побывали на производстве. Это первый в области ИУФИЦ, открытый на базе имущества работодателя. Здесь осужденные к принудительным работам трудятся с соблюдением всех норм законодательства, и, получая достойную зарплату, выплачивают имеющиеся иски и удержания в доход государства в соответствии с приговором от пяти до 20 процентов. По оценке работодателя, осужденные добросовестно относятся к труду, не допускают нарушений, поскольку понимают, что в противном случае им могут ужесточить условия отбывания наказания вплоть до лишения свободы.  Председатель Совета Виталий Фортыгин пообщался с одним из осужденных. Молодой человек в данном центре отбывает наказание больше года. Он не только успешно работает, но и активно включен в общественную жизнь, занимаясь музыкой.

После обхода производственного цеха общественники смогли познакомиться и с жилищно-бытовыми условиями, созданными для лиц, отбывающих здесь наказание. Осужденные проживают в отдельных комнатах, для них имеются помещения для приготовления еды. Здесь расширяются и их возможности - они могут пользоваться интернетом, мобильными телефонами, наличными денежными средствами. 

После в ходе совещания успешным опытом открытия ИУФИЦ поделился член Общественного совета при УФСИН Александр Кологреев. Участок появился три года назад и с 40 мест вырос до 120. Эффективность взаимодействия уже доказала себя и позволяет говорить об успехе идеи.

- Когда появился такой вид наказания как принудительные работы, в обществе было много непонимания и даже страха, что осужденные будут так рядом. Но теперь уже доказано, что это отличная ступень социализации. Когда есть возможность после колонии пройти через исправцентр – это шанс подготовиться к выходу на свободу, вернуться к работе, получить возможность социальной реабилитации, - прокомментировал председатель Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области Виталий Фортыгин. 

Также в ходе заседания обсудили вопрос реализации закона «О пробации в РФ» на территории Архангельской области. Заместитель начальника регионального УФСИН Дмитрий Ошуков рассказал  о проведенной работе в ведомстве, о взаимодействии с субъектами пробации, о подписании соглашений с различными организациями, которые будут оказывать содействие в данном направлении. Членами совета и приглашенными на его заседание было отмечено, что важно подходить индивидуально к решению каждой проблемы тех, кто нуждается в социальной реабилитации. 

В завершении были внесены изменения в состав Общественного совета при УФСИН. Теперь в него включены руководитель Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Красный крест» Ольга Костель, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Моногарова и директор ГБУ АО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» Татьяна Щербо. 

05 декабрь 17:03 | : Будни

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