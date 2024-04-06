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Осужденные спасают от снега центральное кладбище Архангельска

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении № 3 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) оказали помощь на  Вологодском кладбище. 

В начале апреля в столице Поморья выпала практически месячная норма осадков, сильный снегопад шел на протяжении нескольких дней. Заметены не только улицы и дворы, но и места захоронений. В минувшие выходные осужденные УФИЦ при КП-3 очистили от сугробов территорию Афгано-Чеченского мемориала "Площадь памяти", где похоронены участники военных конфликтов. Также они смели снег со скамеек и надгробий.

С просьбой об оказании помощи в уборке территории обратился председатель Архангельской региональной общественной благотворительной организации "Долг" Александр Лелетко, являющийся также членом Общественного совета при региональном УФСИН. 

Отметим, что осужденные к принудительным работам УФИЦ при КП-3 УФСИН России по Архангельской области  уже не первый раз принимают участие в облагораживании мест воинских захоронений, памятных знаков и обелисков.  

 

08 апрель 11:44 | : Будни

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