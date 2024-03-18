Осужденные колонии-поселения под Архангельском получили новые спальные места

На участке, функционирующем как исправительный центр, при колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) ведутся ремонтные работы по созданию дополнительных мест для осужденных к принудительным работам.

Данный УФИЦ был открыт в июне 2021 года и стал первым в области, появившемся на базе имущества работодателя в рамках государственно-частного партнерства. Изначально он был рассчитан на проживание 40 осужденных к принудительным работам, которые трудятся здесь на мебельном производстве. Данное сотрудничество оказалось весьма успешным, и через год численность отбывающих наказание увеличили еще на 50 мест.

- Такой проект показал свою состоятельность и в плане социализации отбывающих наказание, - отмечает заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков. – Есть осужденные, которые себя отлично зарекомендовали на рабочем месте во время отбывания наказания, и работодатель после окончания срока по приговору суда им предлагает продолжить трудиться дальше. В настоящее время это важно при реализации федерального закона о пробации.

Сегодня УФСИН совместно с руководством коммерческой организации приняли решение об очередном расширении участка, функционирующего как исправительный центр. В настоящее время в УФИЦ уже завершаются ремонтные работы. С учетом проведенных мероприятий в нем появится возможность разместить еще 30 человек. Жилые помещения оснастят мебелью и бытовой техникой, необходимыми для проживания.

На данный момент в УФСИН России по Архангельской области создано восемь УФИЦ с возможностью размещения 585 осужденных, причем пять из них открыты на базе имущества работодателей. Готовятся к открытию УФИЦы в Онеге, Архангельске и Северодвинске.