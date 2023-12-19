Архангельская область ожидает прирост осужденных к принудработам

УФСИН России по Архангельской области продолжает планомерную деятельность по открытию исправительных центров на территории региона с целью создания мест для отбывания наказания осужденных к принудительным работам. В настоящее время в Поморье функционирует семь подобных учреждений.

Введение наказания в виде принудительных работ в качестве альтернативы лишению свободы широко повлияло на гуманизацию уголовно-исполнительной системы. Теперь суды все чаще за незначительные преступления назначают принудительные работы. Так, если в 2022 году было вынесено около ста подобных решений, то уже в 2023 в регионе назначили принудительные работы более 500 раз. Всего в прошлом году по учетам изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, прошли порядка 1500 человек.

На данный момент в УФСИН России по Архангельской области создано семь ИУФИЦ с возможностью размещения 469 осужденных, причем четыре из них открыты на базе имущества работодателей в рамках государственно-частного партнерства. В текущем году работа по расширению сети ИУФИЦ продолжится. Уже подписано соглашение о создании нового участка на 116 мест на базе Онежского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, также проработан данный вопрос с Союзом профессиональных строителей и ООО «АрктикДорСтрой». В том числе рассматриваются объекты региональной уголовно-исполнительной системы с целью создания на их базе центров в Котласе и Вельске. Всего планируется открыть свыше 300 мест.

- Если поначалу нам приходилось выходить с инициативой к работодателям, то теперь они сами проявляют заинтересованность к использованию труда осужденных к принудительным работам. В прошлом году к нам обратились порядка 30 предпринимателей, и мы рассмотрели от них более 10 предложений по конкретным объектам о создании ИУФИЦ на их базе, - отметил заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.

Отметим, что расширение сети исправительных центров предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года. Планы по созданию таких учреждений связаны с гуманизацией уголовной системы наказания, чтобы осужденные за нетяжкие преступления имели возможность отбыть наказание без изоляции от общества.