В Поморье осужденные к принудработам покажут себя в строительстве

Сеть исправительных центров для осужденных к принудительным работам в Поморье расширяется с учетом сотрудничества УФСИН России по Архангельской области с представителями бизнес-сообщества. На сегодняшний день на базе имущества работодателей уже действуют три участка, функционирующих как исправительный центр. В них отбывают наказание 292 осужденных к принудительным работам.

Новый УФИЦ в Поморье при ИК-7 будет открыт на базе имущества СРО «Союз профессиональных строителей», с которым в прошлом году УФСИН заключило соглашение о взаимодействии. Он будет рассчитан на 273 осужденных к принудительным работам, из них 253 мужчин и 20 женщин. Все они будут трудоустроены на основании договора между коммерческой организацией и ИК-7 регионального УФСИН. Осужденные к принудительным работам будут привлекаться к погрузочно-разгрузочным работам, а также на строительстве различных объектов.

В настоящее время в здании, где будет расположен УФИЦ, уже заканчиваются основные ремонтные работы, которые осуществляются за счет средств работодателя. Оснащение мебелью, инвентарем и предметами хозяйственного обихода будет производиться совместно с УФСИН.

На данный момент в УФСИН России по Архангельской области создано восемь УФИЦ с возможностью размещения 585 осужденных. Готовятся к открытию участки в Онеге, Архангельске и Северодвинске. Взаимодействие представителей бизнеса с УФСИН по вопросу создания участков, функционирующих как исправительный центр, где будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам, поможет им решить имеющуюся проблему дефицита рабочих рук.

Развитие сети исправительных центров предусмотрено концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в каждом субъекте федерации такие учреждения.