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Архангелогородцы не любят брать кредиты на отпуск

Только 4 из 100 северян собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск. 

Согласно результатам опроса, 4% архангелогородцев планируют взять кредит для оплаты своего летнего отдыха. При этом мужчины чуть чаще женщин выбирают такой вариант (5% против 3% соответственно). Заем для отпуска лица в возрасте до 44 лет берут чаще тех, кто старше (5 и 3%). Те, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, рассматривают возможность взять заем чаще тех, кто получает меньше (6 и 4%). На отпуск за границей кредиты берут чаще, чем на отдых в пределах России (7 и 3%).

 Однако большинство респондентов (86%) не поддерживает идею отпусков в кредит: «Рассчитываю уложиться в заработанное»; «Есть другие кредиты».

(карикатура с https://fishki.net

14 май 08:03 | : Будни

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