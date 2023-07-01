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Архангелогородцы стали реже брать отпуска осенью

Те, кто все же планирует осенний отпуск, чаще собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где жители Поморья проводят осенние отпуска.

По сравнению прошлым годом, осенних отпусков стало меньше: 54% — в 2022 году, 62% — сейчас. 3 из 10 архангелогородцы строят планы: 15% будут отдыхать дома, по 6% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 3% проведут отпуск за границей.

 Мужчины чаще женщин собираются провести свой осенний отпуск на даче: 9% против 2% соответственно.

 В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (8%), среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

 Отпуск за рубежом чаще планируют индивидуумы с доходом от 50 тыс. руб. в месяц (5%), среди популярных направлений — Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.

18 сентябрь 07:35 | : Будни

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