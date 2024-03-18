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Только 13% архангелогородцев собираются продлять майские праздники

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 13% архангелогородцев. 57% не будут уходить в отпуск в это время, 18% опрошенных работают по сменному графику, 12% до сих пор не определились с планами.

 Как и в прошлом году, планами уйти в отпуск между майскими праздниками чаще делились северяне в возрасте 45+.

 Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше..

(картинка с https://klike.net

19 апрель 08:00 | : Будни

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