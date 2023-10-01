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Архангелогородцы размечтались о будущем отпуске

Отпуск на 2024 год запланировали 67% архангелогородцев, излюбленным сезоном является лето (49% опрошенных), на втором месте — весна (8%), реже россияне планируют ходить в отпуск осенью (7%) и зимой (всего 3%). Десяти процентам все равно, когда отдыхать, — они пойдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров.

 Планирующих летний отпуск среди женщин почти в 1,5 раза больше, чем среди мужчин (59 и 41% соответственно). 15% представителей сильного пола не имеют пожеланий по дате отпуска и ходят отдыхать по графику, облегчая таким образом работу кадровикам. Для сравнения: только 5% женщин не имеют предпочтений по времени отпуска.

 Жители Поморья до 34 лет чаще более зрелых соотечественников соглашаются на отпуск по графику (13%). Отдых летом чаще планируют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (54%).

 Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц делились планами на летний отдых и выражали готовность пойти в отпуск по графику чаще тех, кто зарабатывает больше.

 Северянам с детьми отпуск летом или весной нужен больше, чем бездетным.

(карикатура с https://otkritkis.com/prikolnye-foto-otpuska/

31 октябрь 10:00 | : Будни

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