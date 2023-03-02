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Нет денег - сиди дома. Архангелогородцы не готовы брать кредит под отпуск

Только 3% архангелогородцев собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск. Чаще других займы на отпуск в финансовых организациях берет старшее поколение.

Взять кредит на летний отпуск планируют 3 из 100 северян (3%). Причем чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (6%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни». Однако большинство опрошенных (89%) против такого подхода: «Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег — сиди дома».

 Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (91% против 87% соответственно). Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (94%).

 В целом же, как показали исследования SuperJob, чаще всего этим летом россияне мечтают провести отпуск на море (17%). При этом среднестатистический отпускной бюджет в этом году — 46 тыс. руб. на неделю на одного человека.

05 июнь 07:38 | : Экономика

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