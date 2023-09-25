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Хорошо обеспеченные архангелогородцы уходят в отпуск зимой

25% архангелогородцев собираются взять отпуск зимой: 14% планируют отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей. Среди самых популярных направлений внутри страны у россиян — Москва, Сочи и озеро Байкал. За границей зимний отпуск россияне рассчитывают провести в Турции, Кипре или ОАЭ. 62% респондентов не планируют брать отпуск зимой.

 Мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (29 и 22% соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

 Архангелогородцы с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц берут отпуск зимой чаще тех, кто зарабатывает меньше, и чаще проводят его в поездках по стране или путешествиях за рубежом.

(фото с https://sportishka.com/turizm/37110-zimnij-otdyh-v-gorah.html

19 октябрь 10:26 | : Будни

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