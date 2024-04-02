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Обитателей исправительных колоний Поморья решили приодеть

Федеральная служба исполнения наказаний разработала новую одежду для лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Одежда, в том числе и осужденных колоний УФСИН России по Архангельской области, станет менее мрачной и более современной.

Увеличение норм вещевого довольствия осужденных и его обновление проводится в рамках реализации положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года. Нововведения не только изменят цвет и внешний вид сегодняшней формы установленного образца отбывающих наказание. У осужденных мужчин вместо черного теперь она будет серого и графитового цветов.

Также введут новые предметы одежды и обуви. Изменения коснутся 11 предметов гардероба осужденных, добавят еще восемь новых наименований как для мужчин, так и для женщин. По мнению инициаторов новая линейка станет более удобной и практичной. Отметим, что предыдущие изменения спецодежда претерпевала в декабре 2013 года.

26 апрель 10:08 | : Будни

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