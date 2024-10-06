В Архангельскую область пришли «КиноНочи»

Специально к акциям Фонд поддержки регионального кинематографа предоставил 21 фильм. Инициатором демонстрации картин в библиотеках и музеях региона выступил Поморский культурный фонд «Берегиня».
 
 С 2017 года команда фонда проводит в регионе большой международный кинофестиваль, киномарафоны, различные кинособытия и образовательные программы в сфере аудиовизуальных искусств. В этих проектах участвуют дома культуры, библиотеки, музеи и школы Поморья.
 
 Фонд поддержки регионального кинематографа ежегодно организует конкурс документального кино («Россия — взгляд в будущее») и конкурс короткометражных фильмов,  в котором неоднократно побеждали и архангельские режиссеры. В каталоге фонда представлены фильмы 2024–2025 годов — работы талантливых авторов из разных регионов страны, отмеченные наградами российских и международных фестивалей, в том числе и архангельского «Arctic open - Открытая Арктика». 

Отобранные картины посвящены Году народного единства, а также темам Арктики и Севера, культуре и истории регионов. Герои фильмов передают мудрость поколений, следуя своему призванию, а авторы размышляют о смысле жизни, нравственных ценностях, связи прошлого, настоящего и будущего.
 
 Названия фильмов говорят сами за себя: «Дельные люди Арктики», «Хранители традиций», «Русский Шпицберген», «Тернистый путь молодого поэта», «Краснокнижник», «Наследство», «Назад в Ноглики»  и другие.

 17 и 18 апреля в Библионочь в библиотеках Онежского района Архангельской области покажут фильмы о быте, культуре, традициях народов России. Зрители увидят истории о нанайцах — коренном народе Дальнего Востока, об исчезнувшем ковроделии ингушей, а также о жизни современных нивхов.
 
 Библиотека им. Н. А. Добролюбова приглашает 18 апреля на показ фильма Людмилы Кудряшовой «Круговорот» о хороводе якутского народа осуохай, символизирующем связь человека с природой.
 Режиссёр Людмила Кудряшова – неоднократный участник кинофестиваля в Архангельске и популяризатор якутской культуры.

Особого внимания заслуживает документальный альманах «Право женщин на море» архангельского режиссера Анастасии Ломакиной. Фильм рассказывает о смелых женщинах, осваивающих Арктику — как исторических личностях, так и наших современницах. Его можно будет увидеть в Соломбальской библиотеке имени Б. В. Шергина в Архангельске и в библиотеке города Плесецк.

 После «Библионочи» киномарафон продолжится 18 мая в рамках акции «Ночь музеев».

 Учреждения культуры Архангельской области, желающие присоединиться к показам, могут получить фильмы, обратившись в Поморский культурный фонд «Берегиня». Контакты для связи -   office.arctic.kinofest@gmail.com , office@fbereginya.com

 

18 апрель 12:36 | Культура

