В Архангельскую область пришли «КиноНочи»

Специально к акциям Фонд поддержки регионального кинематографа предоставил 21 фильм. Инициатором демонстрации картин в библиотеках и музеях региона выступил Поморский культурный фонд «Берегиня».



С 2017 года команда фонда проводит в регионе большой международный кинофестиваль, киномарафоны, различные кинособытия и образовательные программы в сфере аудиовизуальных искусств. В этих проектах участвуют дома культуры, библиотеки, музеи и школы Поморья.



Фонд поддержки регионального кинематографа ежегодно организует конкурс документального кино («Россия — взгляд в будущее») и конкурс короткометражных фильмов, в котором неоднократно побеждали и архангельские режиссеры. В каталоге фонда представлены фильмы 2024–2025 годов — работы талантливых авторов из разных регионов страны, отмеченные наградами российских и международных фестивалей, в том числе и архангельского «Arctic open - Открытая Арктика».

Отобранные картины посвящены Году народного единства, а также темам Арктики и Севера, культуре и истории регионов. Герои фильмов передают мудрость поколений, следуя своему призванию, а авторы размышляют о смысле жизни, нравственных ценностях, связи прошлого, настоящего и будущего.



Названия фильмов говорят сами за себя: «Дельные люди Арктики», «Хранители традиций», «Русский Шпицберген», «Тернистый путь молодого поэта», «Краснокнижник», «Наследство», «Назад в Ноглики» и другие.



17 и 18 апреля в Библионочь в библиотеках Онежского района Архангельской области покажут фильмы о быте, культуре, традициях народов России. Зрители увидят истории о нанайцах — коренном народе Дальнего Востока, об исчезнувшем ковроделии ингушей, а также о жизни современных нивхов.



Библиотека им. Н. А. Добролюбова приглашает 18 апреля на показ фильма Людмилы Кудряшовой «Круговорот» о хороводе якутского народа осуохай, символизирующем связь человека с природой.

Режиссёр Людмила Кудряшова – неоднократный участник кинофестиваля в Архангельске и популяризатор якутской культуры.

Особого внимания заслуживает документальный альманах «Право женщин на море» архангельского режиссера Анастасии Ломакиной. Фильм рассказывает о смелых женщинах, осваивающих Арктику — как исторических личностях, так и наших современницах. Его можно будет увидеть в Соломбальской библиотеке имени Б. В. Шергина в Архангельске и в библиотеке города Плесецк.



После «Библионочи» киномарафон продолжится 18 мая в рамках акции «Ночь музеев».



Учреждения культуры Архангельской области, желающие присоединиться к показам, могут получить фильмы, обратившись в Поморский культурный фонд «Берегиня». Контакты для связи - office.arctic.kinofest@gmail.com , office@fbereginya.com