В Архангельской области стартует киномарафон «80 лет Великой Победе»

В программе Киномарафона «80 лет Великой Победе» 19 фильмов: художественные, документальные и документально-игровые киноленты разных лет, в том числе новые премьерные картины, которые будут интересны для семейного просмотра и обсуждения с детьми и подростками.

Среди участников — работы начинающих кинематографистов, известных режиссеров и кинокомпаний-партнеров. Свои фильмы в рамках Киномарафона представили киностудии «Ленфильм» и «Сахафильм». Также в подборку вошли фильмы из программ Международного кинофестиваля Arctic open.

В программе киномарафона не только уже заслужившие зрительскую любовь кинокартины, но и премьерные работы. Один из таких фильмов предоставила студия «Ленфильм». «Трезорка» (12+) - история о псе, который в самые страшные дни блокады Ленинграда охотился в округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма.

Особое внимание в программе уделено фильмам, посвящённым событиям Великой Отечественной войны в Арктике и на севере, а также работам архангельских кинематографистов.

В этой категории представлены киноленты, рассказывающие о работе ВУЗов Архангельска и арктических метеостанций в годы войны, о ленд-лизе, северных конвоях, о подвигах, трагической гибели судов и героизме моряков и подводников Северного флота.

«Мы предлагаем эту подборку фильмов для кинопоказов в учреждениях образования и культуры, школах, библиотеках, музеях, молодёжных, социальных и творческих центрах, а также в кинозалах. Эти фильмы посвящены нашей истории — трагической и героической, нечеловеческим испытаниям, которые коснулись жизни каждого из нас», - рассказала директор Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамара Статикова.

Программа Киномарафона и информация для организаторов показов на сайте кинофестиваля Arctic open - https://arctic-open.com/kinomarafon-80-let-velikoj-pobedy-1941-1945/

Организатор киномарафона — НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня» при содействии Министерства культуры Архангельской области.