В Архангельской области ночью покажут кино на халяву

Пять фильмов, снятых при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), будут представлены 17 и 18 апреля в рамках акций «Библионочь» и «Ночь музеев» в Архангельской области.

Зрители увидят документальные киноленты, являющиеся победителями ежегодного Конкурса короткометражных фильмов ФПРК (прежнее название – «Россия – взгляд в будущее»).

В их числе:

«Ковры говорят» (реж. Дарья Разумникова, Артур Соколов) – история возрождения искусства ковроткачества ингушского народа. «Мой друг ПэПэ» (реж. Владимир Бучинский) – история петрушечника, который путешествует с кукольным театром. «Нани – дети земли» (реж. Дмитрий Качурин) – фильм о быте и культуре нанайцев и проблеме сохранения традиционных культур народов России.

Место: библиотека поселка ЛДК, средняя школа N 2, Онежский индустриальный техникум (г. Онега).

«Круговорот» – (реж. Людмила Кудряшова) – в центре истории – традиция кругового танца осуохай, главного ритуала якутского праздника летнего солнцестояния Ысыах.

Место: АОНБ им. НА Добролюбова (г. Архангельск).

«Право женщин на море» (реж. Анастасия Ломакина) – четырехсерийный альманах, открывающий малоизвестные широкой аудитории страницы истории российского морского дела и место женщины в нём.

Место: Соломбальская библиотека им. БВ Шергина (г. Архангельск), плесецкая центральная библиотека (г. Плесецк).

Отобранные картины посвящены Году народного единства, а также темам Арктики и Севера, культуре и истории регионов. Герои фильмов передают мудрость поколений, следуя своему призванию, а авторы размышляют о смысле жизни, нравственных ценностях, связи прошлого, настоящего и будущего.

После «Библионочи» киномарафон продолжится 18 мая в рамках акции «Ночь музеев».

Учреждения культуры Архангельской области, желающие присоединиться к показам, могут получить фильмы, обратившись в Поморский культурный фонд «Берегиня».

Контакты для связи: ffice.arctic.kinofest@gmail.com, office@fbereginya.com

Инициатором демонстрации картин в библиотеках и музеях региона выступил Поморский культурный фонд «Берегиня».



