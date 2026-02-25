В Архангельской области ночью покажут кино на халяву

Пять фильмов, снятых при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), будут представлены 17 и 18 апреля в рамках акций «Библионочь» и «Ночь музеев» в Архангельской области.
Зрители увидят документальные киноленты, являющиеся победителями ежегодного Конкурса короткометражных фильмов ФПРК (прежнее название – «Россия – взгляд в будущее»).
В их числе:
Место: библиотека поселка ЛДК, средняя школа N 2, Онежский индустриальный техникум (г. Онега).
Место: АОНБ им. НА Добролюбова (г. Архангельск).
Место: Соломбальская библиотека им. БВ Шергина (г. Архангельск), плесецкая центральная библиотека (г. Плесецк).
Отобранные картины посвящены Году народного единства, а также темам Арктики и Севера, культуре и истории регионов. Герои фильмов передают мудрость поколений, следуя своему призванию, а авторы размышляют о смысле жизни, нравственных ценностях, связи прошлого, настоящего и будущего.
После «Библионочи» киномарафон продолжится 18 мая в рамках акции «Ночь музеев».
Учреждения культуры Архангельской области, желающие присоединиться к показам, могут получить фильмы, обратившись в Поморский культурный фонд «Берегиня».
Контакты для связи: ffice.arctic.kinofest@gmail.com, office@fbereginya.com
Инициатором демонстрации картин в библиотеках и музеях региона выступил Поморский культурный фонд «Берегиня».