В Архангельской области ночью покажут кино на халяву

Пять фильмов, снятых при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), будут представлены 17 и 18 апреля в рамках акций «Библионочь» и «Ночь музеев» в Архангельской области.

Зрители увидят документальные киноленты, являющиеся победителями ежегодного Конкурса короткометражных фильмов ФПРК (прежнее название – «Россия – взгляд в будущее»). 

В их числе:

  1. «Ковры говорят» (реж. Дарья Разумникова, Артур Соколов) – история возрождения искусства ковроткачества ингушского народа.
  2. «Мой друг ПэПэ» (реж. Владимир Бучинский) – история петрушечника, который путешествует с кукольным театром. 
  3. «Нани – дети земли» (реж. Дмитрий Качурин) – фильм о быте и культуре нанайцев и проблеме сохранения традиционных культур народов России.

Место: библиотека поселка ЛДК, средняя школа N 2, Онежский индустриальный техникум (г. Онега).

  1. «Круговорот» – (реж. Людмила Кудряшова) – в центре истории – традиция кругового танца осуохай, главного ритуала якутского праздника летнего солнцестояния Ысыах.

Место: АОНБ им. НА Добролюбова (г. Архангельск).

  1. «Право женщин на море» (реж. Анастасия Ломакина) – четырехсерийный альманах, открывающий малоизвестные широкой аудитории страницы истории российского морского дела и место женщины в нём.

Место: Соломбальская библиотека им. БВ Шергина (г. Архангельск), плесецкая центральная библиотека (г. Плесецк).

Отобранные картины посвящены Году народного единства, а также темам Арктики и Севера, культуре и истории регионов. Герои фильмов передают мудрость поколений, следуя своему призванию, а авторы размышляют о смысле жизни, нравственных ценностях, связи прошлого, настоящего и будущего.

После «Библионочи» киномарафон продолжится 18 мая в рамках акции «Ночь музеев».

Учреждения культуры Архангельской области, желающие присоединиться к показам, могут получить фильмы, обратившись в Поморский культурный фонд «Берегиня». 

Контакты для связи: ffice.arctic.kinofest@gmail.comoffice@fbereginya.com 

Инициатором демонстрации картин в библиотеках и музеях региона выступил Поморский культурный фонд «Берегиня».


16 апрель 18:35 | : Культура

Главные новости


Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ
Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

