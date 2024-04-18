Киномарафон Arctic open проходит в девяти регионах России

В Архангельской области и других регионах РФ продолжается киномарафон Arctic open -2024. Полнометражные, короткометражные игровые и документальные фильмы уже увидели зрители 13 районов Поморья и девяти регионов России.

Фестивальные киноработы смотрят в библиотеках и музеях, кинозалах и киноклубах, в учреждениях культуры и социальных центрах Свердловской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Коми, Пскова и НАО. К показам киномарафона в мае и июне присоединятся зрители нескольких арт-пространств в Салехарде, Москве и Череповце. В Архангельске приобщиться к авторскому кинематографу можно на девяти площадках городских библиотек и киноклубов.

В программе киномарафона четыре полнометражных фильма, десять короткометражных и девять документальных киноработ, отмеченных наградами на «Arctic open – детям» и основной программы кинофестиваля. Во время киномарафона у зрителей есть возможность увидеть фильмы партнёров Arctic open, снятых при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда поддержки развития регионального кинематографа.



В этом году новинкой марафона стали киноальманахи – один из них в жанре научно-популярного фильма рассказывает об исследованиях ученых, а второй показывает Север глазами южан. В этот киноальманах вошли работы, снятые архангельскими операторами и начинающими режиссёрами - студентами филиала ВГИК из Ташкента во время лаборатории «Арктическая жара». Кроме того в программе фильм про креативных людей Архангельска, предоставленный Фондом поддержки регионального кинематографа.

По данным организаторов, большей популярностью пользуются полнометражные игровые фильмы. Дети чаще всего выбирают художественный фильм режиссёра Антона Богданова «Иван Семёнов: школьный переполох» 6+. Также большой отклик от зрителей старшего поколения организаторы получили на фильм «Сыновья большой медведицы» 18+ режиссёра Дмитрия Чиркова. Аудитория школ и учреждений среднего профессионального образования чаще всего сморит короткометражные киноработы: «Жареная печень» 6+ Ирины Боровской, «Прощальное письмо» 0+ узбекского молодого режиссера Эльдора Шодмонкулова, документальную сказку «Король бакланов» 12+ Дарьи Разумниковой и «Архангельск – северный креативный путь» 12+ Алексея Головкова.

Во время киномарафона фильмы Arctic open не только смотрят, но и обсуждают. Киномодератор и зрители после показа высказывают мнение, дискутируют на темы, затронутые в фильмах. Иногда аудитория может пообщаться с режиссёром напрямую, как в случае с показами короткометражной работы Анатолия Бочкарёва «Агафья и Сонечка», рассказывающей историю сироты Сонечки и женщины Наташи, которая оставила работу и посвятила себя помощи и воспитанию особенного ребенка. В фильме также показана и сибирская отшельница Агафья Карповна Лыкова. Этот фильм, как и документальная работа архангельского режиссёра Анастасии Ломакиной «Влюблённые в Арктику» 12+, получил безоговорочное признание зрителей. Чаще всего дискуссии и споры вызывал просмотр короткометражного фильма «Род.дом» 12+ Ольги Головиной, посвящённого отношениям родителей и детей.

Стать организаторами кинопоказов могут руководители киноклубных объединений, сотрудники социальных учреждений и работники сфер культуры и образования, творческих, молодежных центров из любого региона России, да и не только, словом, все, кто любит смотреть и обсуждать авторское, современное кино.

С полной программой Киномарафона 2024 можно познакомиться на сайте Arctic open - https://arctic-open.com/k/ . Здесь же размещены условия кинопоказов, памятка для организаторов на местах. Киномарафон Arctic open продлится до 15 июня 2024 года.

За ходом киномарафона можно следить в группе архангельского кинофестиваля ВКонтакте.

Проект Киномарафон Arctic open 2024 проводится в рамках социокультурного проекта «Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов» и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры Архангельской области, САФУ.

Организатор проекта – НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск.



