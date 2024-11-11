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Архангельская область становится большой съемочной площадкой

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов (ФПРК) назвал регионы, в которых снимается наибольшее количество документальных фильмов. Архангельская область вошла в ТОП этого списка. Примечательно, что ситуация схожа с ситуацией в сегменте игрового кино.  

 

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) ежегодно проводит грантовый конкурс для документалистов «Россия – взгляд в будущее». Всего за последние 3 года на конкурс было получено 847 заявок более, чем из 73 регионов. Из них было выбрано 180 победителей (по 60 – ежегодно). 

 

По итогам конкурса «Россия - взгляд в будущее» в 2022-2024 годах больше всего документальных фильмов при содействии ФПРК снималось и снимается в настоящий момент в таких регионах как: 

  • Санкт-Петербург, Ленинградская область (22 проекта)
  • Москва, Московская область (21 проект)
  • Пермский край (18 проектов)
  • Иркутская область (15 проектов)
  • Якутия (14 проектов)
  • Свердловская область (14 проектов)
  • Краснодарский край (12 проектов)
  • Архангельская область (11 проектов)
  • Калининградская область (8 проектов)
  • Республика Башкортостан (8 проектов)
  • Красноярский край (6 проектов)
  • Мурманская область (5 проектов)

«Ситуация в документальном кино схожа с игровым. Наибольшее количество съемок проводится в тех регионах, в которых идет системная работа по развитию киноиндустрии: действуют кинокомиссии, система рибейтов (возмещение части затрат на процесс кинопроизводства), развиваются киностудии и отделения Союза кинематографистов, действуют  киношколы и сильные образовательные лаборатории. Кроме того, во многих из этих регионов работа ориентирована не только на привлечение федеральных кинокомпаний, но также и на развитие местных кинематографистов. В частности есть свои внутренние ежегодные гранты», - рассказывает генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Элла Тухарели

03 декабрь 10:59 | : Культура

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