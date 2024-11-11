Архангельская область становится большой съемочной площадкой

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов (ФПРК) назвал регионы, в которых снимается наибольшее количество документальных фильмов. Архангельская область вошла в ТОП этого списка. Примечательно, что ситуация схожа с ситуацией в сегменте игрового кино.

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) ежегодно проводит грантовый конкурс для документалистов «Россия – взгляд в будущее». Всего за последние 3 года на конкурс было получено 847 заявок более, чем из 73 регионов. Из них было выбрано 180 победителей (по 60 – ежегодно).

По итогам конкурса «Россия - взгляд в будущее» в 2022-2024 годах больше всего документальных фильмов при содействии ФПРК снималось и снимается в настоящий момент в таких регионах как:

Санкт-Петербург, Ленинградская область (22 проекта)

Москва, Московская область (21 проект)

Пермский край (18 проектов)

Иркутская область (15 проектов)

Якутия (14 проектов)

Свердловская область (14 проектов)

Краснодарский край (12 проектов)

Архангельская область (11 проектов)

Калининградская область (8 проектов)

Республика Башкортостан (8 проектов)

Красноярский край (6 проектов)

Мурманская область (5 проектов)

«Ситуация в документальном кино схожа с игровым. Наибольшее количество съемок проводится в тех регионах, в которых идет системная работа по развитию киноиндустрии: действуют кинокомиссии, система рибейтов (возмещение части затрат на процесс кинопроизводства), развиваются киностудии и отделения Союза кинематографистов, действуют киношколы и сильные образовательные лаборатории. Кроме того, во многих из этих регионов работа ориентирована не только на привлечение федеральных кинокомпаний, но также и на развитие местных кинематографистов. В частности есть свои внутренние ежегодные гранты», - рассказывает генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Элла Тухарели.