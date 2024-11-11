Архангельская область становится большой съемочной площадкой

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов (ФПРК) назвал регионы, в которых снимается наибольшее количество документальных фильмов. Архангельская область вошла в ТОП этого списка. Примечательно, что ситуация схожа с ситуацией в сегменте игрового кино.
Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) ежегодно проводит грантовый конкурс для документалистов «Россия – взгляд в будущее». Всего за последние 3 года на конкурс было получено 847 заявок более, чем из 73 регионов. Из них было выбрано 180 победителей (по 60 – ежегодно).
По итогам конкурса «Россия - взгляд в будущее» в 2022-2024 годах больше всего документальных фильмов при содействии ФПРК снималось и снимается в настоящий момент в таких регионах как:
«Ситуация в документальном кино схожа с игровым. Наибольшее количество съемок проводится в тех регионах, в которых идет системная работа по развитию киноиндустрии: действуют кинокомиссии, система рибейтов (возмещение части затрат на процесс кинопроизводства), развиваются киностудии и отделения Союза кинематографистов, действуют киношколы и сильные образовательные лаборатории. Кроме того, во многих из этих регионов работа ориентирована не только на привлечение федеральных кинокомпаний, но также и на развитие местных кинематографистов. В частности есть свои внутренние ежегодные гранты», - рассказывает генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Элла Тухарели.