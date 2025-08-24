Так будет кинофестиваль?!

IX Международный кинофестиваль Arctic open объявляет об окончании приема заявочной кампании и официально публикует впечатляющие итоги.

За период с 20 июля по 01 октября 2025 года на архангельский кинофестиваль поступило 2543 фильма из 156 стран мира.

По количеству поданных заявок лидируют страны: Иран, Россия, Индия, Турция, Бразилия, Китай, Аргентина, США, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Мексика, страны Европы.

Из них:

- короткометражные игровые фильмы - 62,4%,

- документальные фильмы - 18.9%,

- фильмы для детей и юношества - 9.6%,

- полнометражные игровые фильмы - 9.2%

Оргкомитет сердечно благодарит авторов, продюсерские компании за доверие и внимание, неподдельный интерес к нашему кинофестивалю, Архангельской области, к Русскому Северу, к Арктике.

Организаторы кинофестиваля получили и продолжают получать огромное количество искренних слов поддержки, пожеланий удачи, с верой в будущее и надеждой на скорую встречу в кинозалах Архангельска и Архангельской области.

Но есть проблема. Главная. IX-й Arctic open до сих пор не получил подтверждения финансирования от регионального минкульта. Посему наша редакция просит считать данный материал запросом в Правительство Архангельской области – Архангельскому международному кинофестивалю в 2025 году быть или забыть?

P.S. В конце предлагаем небольшую статистику за прошедшие 8 лет:

2024 год - количество поданных заявок на VIII МКФ Arctic open -2809

2023 год - количество поданных заявок на VII МКФ Arctic open -1228

2022 год - без конкурса и жюри.

2021 год - количество поданных заявок на V МКФ Arctic open -1534

2020 год - без конкурса и жюри.

2019 год - III МКФ Arctic open - 2988 из 128 стран. Проект вошел в ТОП 100 Лучших по оценке Фонда Президентских грантов.

2018 год - II МКФ Arctic open - 2438 из 110 стран

2017 год - I МКФ Arctic open - 357 работ из 9 стран

Международный кинофестиваль в Архангельске проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Архангельской области, партнеров и спонсоров.