Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Так будет кинофестиваль?!

IX Международный кинофестиваль Arctic open объявляет об окончании приема заявочной кампании и официально публикует впечатляющие итоги.

 За период с 20 июля по 01 октября 2025 года на архангельский кинофестиваль поступило 2543 фильма из 156 стран мира.
 По количеству поданных заявок лидируют страны: Иран, Россия, Индия, Турция, Бразилия, Китай, Аргентина, США, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Мексика, страны Европы.

Из них:
 - короткометражные игровые фильмы - 62,4%,
 - документальные фильмы - 18.9%,
 - фильмы для детей и юношества - 9.6%,
 - полнометражные игровые фильмы - 9.2%

 Оргкомитет сердечно благодарит авторов, продюсерские компании за доверие и внимание, неподдельный интерес к нашему кинофестивалю, Архангельской области, к Русскому Северу, к Арктике. 

Организаторы кинофестиваля получили и продолжают получать огромное количество искренних слов поддержки, пожеланий удачи, с верой в будущее и надеждой на скорую встречу в кинозалах Архангельска и Архангельской области.

Но есть проблема. Главная. IX-й Arctic open до сих пор не получил подтверждения финансирования  от регионального минкульта. Посему наша редакция просит считать данный материал запросом в Правительство Архангельской области – Архангельскому международному кинофестивалю в 2025 году быть или забыть?

 P.S. В конце предлагаем небольшую статистику за прошедшие 8 лет:
 2024 год - количество поданных заявок на VIII МКФ Arctic open -2809
 2023 год - количество поданных заявок на VII МКФ Arctic open -1228
 2022 год - без конкурса и жюри.
 2021 год - количество поданных заявок на V МКФ Arctic open -1534
 2020 год - без конкурса и жюри.
 2019 год - III МКФ Arctic open - 2988 из 128 стран. Проект вошел в ТОП 100 Лучших по оценке Фонда Президентских грантов.
 2018 год - II МКФ Arctic open - 2438 из 110 стран
 2017 год - I МКФ Arctic open - 357 работ из 9 стран

 Международный кинофестиваль в Архангельске проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Архангельской области, партнеров и спонсоров. 

04 октябрь 13:00 | : Культура / Горячая тема

Главные новости


Архангельск: жизнь без канализации. Как город тонул в нечистотах 100 лет назад
Папа, мама и я – партийная семья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (59)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20