Так будет кинофестиваль?!

IX Международный кинофестиваль Arctic open объявляет об окончании приема заявочной кампании и официально публикует впечатляющие итоги.
За период с 20 июля по 01 октября 2025 года на архангельский кинофестиваль поступило 2543 фильма из 156 стран мира.
По количеству поданных заявок лидируют страны: Иран, Россия, Индия, Турция, Бразилия, Китай, Аргентина, США, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Мексика, страны Европы.
Из них:
- короткометражные игровые фильмы - 62,4%,
- документальные фильмы - 18.9%,
- фильмы для детей и юношества - 9.6%,
- полнометражные игровые фильмы - 9.2%
Оргкомитет сердечно благодарит авторов, продюсерские компании за доверие и внимание, неподдельный интерес к нашему кинофестивалю, Архангельской области, к Русскому Северу, к Арктике.
Организаторы кинофестиваля получили и продолжают получать огромное количество искренних слов поддержки, пожеланий удачи, с верой в будущее и надеждой на скорую встречу в кинозалах Архангельска и Архангельской области.
Но есть проблема. Главная. IX-й Arctic open до сих пор не получил подтверждения финансирования от регионального минкульта. Посему наша редакция просит считать данный материал запросом в Правительство Архангельской области – Архангельскому международному кинофестивалю в 2025 году быть или забыть?
P.S. В конце предлагаем небольшую статистику за прошедшие 8 лет:
2024 год - количество поданных заявок на VIII МКФ Arctic open -2809
2023 год - количество поданных заявок на VII МКФ Arctic open -1228
2022 год - без конкурса и жюри.
2021 год - количество поданных заявок на V МКФ Arctic open -1534
2020 год - без конкурса и жюри.
2019 год - III МКФ Arctic open - 2988 из 128 стран. Проект вошел в ТОП 100 Лучших по оценке Фонда Президентских грантов.
2018 год - II МКФ Arctic open - 2438 из 110 стран
2017 год - I МКФ Arctic open - 357 работ из 9 стран
Международный кинофестиваль в Архангельске проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Архангельской области, партнеров и спонсоров.