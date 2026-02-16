Катунино превращается в площадку для съемок апокалипсиса

В рамках мониторинга законных и нелегальных свалок региона эксперты Народного фронта посетили Приморский округ. В центре посёлка Катунино, где проживает 3352 человека, в том числе 334 малыша до 6 лет и 396 школьников, развернулась опасная свалка.

Во время строительства новой школы и теплотрассы к ней у дома № 13 на улице Катунина образовалась стихийная куча из стройматериалов и прочих отходов 4 класса опасности.

Осколки железобетонных плит, шлак, рубероид, мешки с цементом и гравий свалены в кучу и ничем не огорожены. И всё это – рядом с жилыми домами и детской площадкой, где гуляют дошколята.

Жильцы просили застройщика убрать опасные отходы, но в прошлом году подрядчик выполнил контракт и покинул посёлок, оставив после себя груды хлама.

Народный фронт обратился в Лисестровское территориальное управление. Требуем навести порядок и обеспечить безопасность маленьких жителей посёлка. А мы продолжаем следить за ходом мусорной реформы в Поморье.

13 апрель 16:29

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20