Катунино превращается в площадку для съемок апокалипсиса

В рамках мониторинга законных и нелегальных свалок региона эксперты Народного фронта посетили Приморский округ. В центре посёлка Катунино, где проживает 3352 человека, в том числе 334 малыша до 6 лет и 396 школьников, развернулась опасная свалка.



Во время строительства новой школы и теплотрассы к ней у дома № 13 на улице Катунина образовалась стихийная куча из стройматериалов и прочих отходов 4 класса опасности.



Осколки железобетонных плит, шлак, рубероид, мешки с цементом и гравий свалены в кучу и ничем не огорожены. И всё это – рядом с жилыми домами и детской площадкой, где гуляют дошколята.



Жильцы просили застройщика убрать опасные отходы, но в прошлом году подрядчик выполнил контракт и покинул посёлок, оставив после себя груды хлама.



Народный фронт обратился в Лисестровское территориальное управление. Требуем навести порядок и обеспечить безопасность маленьких жителей посёлка. А мы продолжаем следить за ходом мусорной реформы в Поморье.