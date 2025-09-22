Вверх
Информационно-аналитический портал
Под Новодвинском появились новые свалки промышленного мусора

В Народный фронт пришло видео от подписчика из города бумажников. Под Новодвинском, где проживает 33 тысячи человек, в районе лампового завода “Родонит” обнаружены свежие несанкционированные свалки.

Всего в трёх километрах от городской черты неизвестные сгрузили кучи отходов от старого автотранспорта, а также остатки стройматериалов, ремонтного инвентаря и железных конструкций.

Эксперты Народного фронта констатируют: несмотря на меры, принимаемые правительством региона по ликвидации несанкционированных свалок, количество таких объектов в Поморье по-прежнему не сокращается.

Народный фронт обратился в отдел полиции “Приморский” и в прокуратуру Новодвинска. Просит найти создателей несанкционированных свалок и заставить их ликвидировать незаконные захламления.

Общественники призывают органы власти усилить контроль за работой подрядных организаций, особенно в сферах строительной и дорожной деятельности. 

11 ноябрь 13:36 | : Скандалы

