Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт выявил нарушения при сносе двух авариек в Архангельске

По сигналу возмущённых горожан, безрезультатно обивающих пороги администрации Октябрьского округа и мэрии Архангельска, представители Народного фронта проверили площадки сноса аварийных деревяшек на улице Вологодской.

На месте бывшего дома № 12 – огромная ничем не огороженная свалка из разного вида отходов. Кирпичи, балки и остатки здания присыпаны старым загрязнённым грунтом, а по центру – яма глубиной более полутора метров. По словам местных жителей, вместо того, чтобы вывезти строительные отходы на полигон, подрядчик просто вырыл котлован и закопал деревяшку в землю. Это грубейшее нарушение природоохранного и санитарного законодательства, а также правил благоустройства муниципалитета.

Немного лучше ситуация на месте бывшего дома № 33. Здесь останки рухляди “украшали” центр города полгода. Теперь хлам вывезли, но мусор до конца не убрали, а о благоустройстве и речи не идёт.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Просит наказать бездействующих чиновников, привлечь к ответственности подрядчиков сноса авариек и обязать последних привести площадки города в порядок.

Общественники продолжают следить за сносом "деревяшек". По данным Народного фронта, в Архангельске более 10 таких же не облагороженных после сноса территорий. О других площадках с нарушениями фронтовики расскажут позже. 

09 июнь 15:36 | : Скандалы

Главные новости


А-ну, красавицы! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Народный фронт отчитался по реализации нацпроектов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (123)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20