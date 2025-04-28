Народный фронт выявил нарушения при сносе двух авариек в Архангельске

По сигналу возмущённых горожан, безрезультатно обивающих пороги администрации Октябрьского округа и мэрии Архангельска, представители Народного фронта проверили площадки сноса аварийных деревяшек на улице Вологодской.



На месте бывшего дома № 12 – огромная ничем не огороженная свалка из разного вида отходов. Кирпичи, балки и остатки здания присыпаны старым загрязнённым грунтом, а по центру – яма глубиной более полутора метров. По словам местных жителей, вместо того, чтобы вывезти строительные отходы на полигон, подрядчик просто вырыл котлован и закопал деревяшку в землю. Это грубейшее нарушение природоохранного и санитарного законодательства, а также правил благоустройства муниципалитета.



Немного лучше ситуация на месте бывшего дома № 33. Здесь останки рухляди “украшали” центр города полгода. Теперь хлам вывезли, но мусор до конца не убрали, а о благоустройстве и речи не идёт.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Просит наказать бездействующих чиновников, привлечь к ответственности подрядчиков сноса авариек и обязать последних привести площадки города в порядок.



Общественники продолжают следить за сносом "деревяшек". По данным Народного фронта, в Архангельске более 10 таких же не облагороженных после сноса территорий. О других площадках с нарушениями фронтовики расскажут позже.