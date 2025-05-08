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Ломать - не строить: аварийки в Архангельске сносят с грубейшими нарушениями

По жалобам горожан представители Народного фронта провели очередной рейд по местам разбора расселённых аварийных домов.

На Обводном Канале, 59 деревянную рухлядь снесли, но площадку не огородили. Останки дома так и свалены на земле, прямо у Архангельского морского кадетского корпуса, в котором учится 240 воспитанников из 20 муниципалитетов.

На Попова, 40, где снесли здание социального учреждения, площадку огородили, но остатки постройки сбросили прямо к соседнему жилому дому. Недопустимая близость для пожароопасных отходов.

На Советских Космонавтов, 173 площадка пусть и не целиком, но огорожена. Мы проверили документы у водителя спецтехники, разбирающей дом. Оказывается, подрядчик подменяет класс опасности отходов: вывозит отходы 4 класса опасности под видом отходов 5 класса опасности. В итоге городской бюджет недополучает платежи за негативное воздействие на окружающую среду. И здесь есть вопросы и к полигону, пропускающему такие машины.

По итогам рейда Народный фронт обратился к главе Архангельска Дмитрию Мореву. Требует привлечь к ответственности всех нарушителей экологического законодательства. Общественники держат тему на контроле.

 Продолжение следует...

 

11 июнь 14:23 | : Скандалы

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