В Коноше угрожающе разрастается мусорная свалка

По жалобам северян представители Народного фронта побывали в МО “Коношское”, где в самом центре населённого пункта – у дома № 1 по улице Солнечной – образована несанкционированная свалка из твёрдых коммунальных отходов.

По оценкам экспертов-общественников, мусорные залежи сформированы внутри частных построек далеко не вчера и регулярно пополняются новыми кубометрами ТКО.

Разбросанные кучи хлама, в числе которых и пожароопасные отходы, ничем не огорожены, что нарушает нормы федерального закона № 89 “Об отходах производства и потребления”.

Народный фронт обратился в прокуратуру Коношского района с просьбой провести проверку и принять меры по устранению нарушений действующего законодательства и привлечению к ответственности должностных лиц поселковой администрации, отвечающих за экологическую обстановку в муниципалитете.

Требует обязать местных чиновников ликвидировать свалку и установить мусорные контейнеры для жителей ближайших домов.

Народный фронт продолжает мониторить ситуацию с утилизацией ТКО в регионе

21 ноябрь 08:30 | : Скандалы

