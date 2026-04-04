В Кенозерье борются за сохранение старинных домов

Четыре года подряд администрация Кенозерского национального парка проводит конкурс по поддержке традиционной застройки в заповедных деревнях. Владельцы домов могут получить грант на ремонт.

Грантовый конкурс «Хранители традиций» — важная часть многолетней работы Парка по сохранению наследия. Дома, хозяйственные постройки, часовни — все они вместе — единый культурный ландшафт «Заповеданное Кенозерье». В этом году поддержано 10 заявок по сохранению традиционного облика северных домов:

д. Глазово — дом напротив Часовни Сошествия Святого Духа (Светлана Васильевна Аникиева)

д. Першлахта, ул. Озёрная, д. 52 (Александр Васильевич Старицын)

д. Семёново (Ольга Михайловна Фомина)

д. Семёново (Светлана Николаевна Емельянова)

д. Тырышкино, д. 4 (Александр Михайлович Филиппов)

д. Тырышкино, д. 3 (Нина Васильевна Федотова)

д. Анфаловская, ул. Лесная, д. 15 (Татьяна Владимировна Боброва)

пос. Усть-Поча, д. 17 (Любовь Викторовна Сафонова)

д. Майлахта (Юрий Александрович Сидоров)

д. Погост, д. 10 (Анна Владимировна Юрьева)

Руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева поделилась: «При рассмотрении заявок мы учитываем историческую ценность дома, его расположение, состояние, соответствие идеи по преображению Правилам застройки и землепользования. И каждый год всё больше заявок соответствует этим критериям… Мы получили хорошие сметы, подробные описания, правильные идеи. Поэтому мы задаём себе дополнительные вопросы, чтобы принять решение. Один из них — может ли стать предложенное решение примером для других?».

Инициатива, которая важна для распространения — ремонт двора. Дворы в северных деревнях исчезают повсеместно. Дома без них выглядят… осиротевшими. Тем важнее для нас было поддержать заявку, цель которой его сохранить. Так в списке победителей оказался дом Курминых в деревне Анфаловская.

Ещё одна задача конкурса — помочь исправить то, что было сделано. Традиционными Т-образными переплётами обзаведётся дом в Першлахте. Сейчас их слишком много — когда-то окна во время ремонта сделали из разных рам. Восстановить традиционный вид решила хозяйка дома Антонина Васильевна Сметанина. Вдохновил её опыт соседки и победителя конкурса прошлого года — Тамары Романовской.

«Каждый год мы получаем примерно два десятка заявок и поддерживаем половину из них. Это не правило — так получается. Заседания комиссии конкурса всегда проходят непросто — поддержки заслуживает каждый дом. Но это невозможно, когда ресурсы ограничены. Уже сейчас предварительная сумма поддержки — более 700 тысяч рублей из собственных средств Парка. Почти в два раза больше, чем планировали. Она будет скорректирована после уточнения актуальных цен на строительные материалы, но особенно не изменится», — комментирует главный экономист Парка Ольга Романова.

Несмотря на ограниченность в ресурсах — некоторые заявки хочется поддержать даже на большую сумму, чем рассчитывает автор. Директор кенозерской школы Анна Юрьева предложила покрасить стены детского сада и по возможности помочь в замене окон. Все решения по ремонту были подкреплены историческими фактами. Анна Владимировна выяснила, какими были цвета стен, пока они не стали просто серыми, как выглядели окна. Оказалось, что ничем не примечательные рамы закрывались расписными ставнями! «Когда-то садик был избой зажиточного крестьянина из деревни Семёново. После того как его раскулачили, на первом этаже стала работать школа. А в 1982 году дом перевезли в деревню Погост. Хотим вдохнуть новую жизнь нашему "страннику", чтобы он начал радовать детей», — пишет в своей заявке Анна Владимировна. А мы рады, что можем помочь написать новые, светлые страницы в истории этого дома.

Хотя уровень подготовки всех заявок довольно высокий — некоторые всё же выделяются на общем фоне.

«Удивила своим качеством заявка из деревни Майлахта. Её автор прислала понятные схемы, продуманную смету и подробные описания планируемых работ, — рассказывает главный инженер Парка Андрей Самыловский, — Интересно, что только вчера мы разместили в каминном зале Парка в Архангельске выставку работ художника Сергея Смирнова, и на двух его картинах изображён этот дом. Также гости Парка могли видеть макет дома Марии Осиповны Сидоровой в архитектурном Парке «Кенозерские бирюльки». Внуки хотят отремонтировать жилую часть — предполагаем, что это только начало его реконструкции. Дом оказался в хороших руках».

Работы по преображению домов завершатся осенью 2026 года. Подписчики группы Кенозерского национального парка смогут наблюдать за изменениями и узнавать истории домов из заповедных деревень.