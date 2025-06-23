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В аэропорту "Архангельск" открылась познавательная выставка

На первом этаже зала, где жители и гости Архангельска ожидают посадку на рейс, открылась фотовыставка о Кенозерском национальном парке. В ней рассказ о том, как заповедная территория в Архангельской глубинке стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На счету Кенозерского национального парка множество выставок. Но эту выставку мы создавали уже в новом статусе — объекта Всемирного наследия. Десять стендов не могут поведать обо всех, с кем мы прошли этот путь, с какими препятствиями столкнулись и какую поддержку получали. Но мы постарались дать представление об этом пути длиною в 33 года.

В ёмких текстах выставки сотрудники Парка объяснили, что такое культурный ландшафт, почему Кенозерский национальный парк получил статус Биосферного резервата ЮНЕСКО, поделились опытом сохранения гражданской и культовой гражданской архитектуры, представили коллекцию «небес» и, конечно, рассказали о вкладе жителей заповедных деревень в сохранение наследия.

«Для нас очень важно, чтобы жители Архангельской области знали о Кенозерье, гордились им. Мировым достоянием ЮНЕСКО Кенозерский национальный парк стал как неотъемлемая часть нашего региона, его богатейшего природного и культурного наследия, его сохранившихся обычаев и традиций прошлого. Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты всему новому. Международный аэропорт Архангельска — идеальная площадка для экспонирования выставки о Заповеданном Кенозерье», — делится руководитель Кенозерского национального парка и один из авторов выставки Александра Яковлева.

 Выставка «Заповеданное Кенозерье» в Международном аэропорту имени Ф.А. Абрамова на первом этаже в зоне ожидания будет открыта до конца лета. Следующая выставка о «Заповеданном Кенозерье» откроется в июле на главной пешеходной улице города.

 

23 июнь 16:17 | : Культура

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