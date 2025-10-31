Заповедные деревни Кенозерья выживают за счет грантов

Чтобы поддержать стремление местных жителей обустраивать заповедные деревни, три года подряд администрация Кенозерского национального парка выдаёт гранты из собственных средств на преображение домов и благоустройство территории вокруг них. Общий объём грантового финансирования составил более 800 тысяч рублей из собственных средств Парка.

Руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева отмечает, что отзывчивость, энтузиазм местных жителей Парка помогает сохранять ту самую неповторимость, уникальность заповедных деревень, благодаря которой, в частности, Кенозерье в стало частью мирового культурного наследия: «Конкурс «Хранители традиций» — логичное продолжение работы по сохранению культурного наследия, ведь гражданская архитектура для нас не менее важна, чем архитектура культовая. Всё это вместе — единый культурный ландшафт нашего Заповеданного Кенозерья».

Нина Федотова из Тырышкино подготовилась к ремонту крыши: закупила и доставила в деревню профнастил рекомендованного цвета и вида — МП-18. Именно этот вид профнастила больше всего напоминает по форме привычный шифер и идеально подчеркивает красоту северных домов. Дом семьи Силуяновых благодаря конкурсу был поднят в прошлом году, в этом сезоне Любовь и Сергей занялись окнами.

«В доме в деревне Семёнова живут уже четвёртое поколение Силуяновых. Из-за того, что дом-то садился, окна все перекосило, сгнили все колоды. За счёт средств гранта окна полностью заменили. Удалось сохранить деревянные наличники. Дом уже совсем по-другому выглядит. В деревне всего семь домов, которые летом посещают. Вот сколько я смотрю, кто занимается ремонтом по гранту, они таких больших ремонтов не делают, но не надо бояться», — поделилась Любовь Силуянова.

Три победителя Конкурса ремонтировали заборы. Одним из первых выполнил работы и отчитался по ним Василий Морозов из Морщихинской: «Не зря говорят, что забор — это лицо дома. Его внешний вид оценивают в первую очередь. Поддерживая стремление ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» сохранить традиционный внешний вид северной деревни, для строительства забора выбрал «классический» деревянный штакетник».

Новые заборы появились в Усть-Поче у Натальи Колодиной и в Вершинино у Валентины Ершовой. Все заборы деревянные и не выше 150 см, как и рекомендовано Правилами застройки и землепользования на заповедной территории.