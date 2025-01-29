Кенозерский национальный парк выставил грант "Хранители традиций"

Кенозерский национальный парк начал приём заявок на участие в конкурсе грантов «Хранители традиций». Этот конкурс проводится уже третий год подряд. Его победители могут получить до 100 000 рублей на сохранение традиционного облика своих домов или построек на участке.

Получить шанс на преображение могут дома и хозяйственные постройки на территории культурного ландшафта «Заповеданное Кенозерье». Именно такое название получила часть Кенозерского национального парка при включении в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, что это значимое для Архангельской области событие случилось в прошлом году. Исключительность коллекции исторических построек Кенозерья была признана на международном уровне.

Кенозерский национальный парк занимается сохранением исторического облика заповедных деревень уже более 30 лет. Речь идёт не только о часовнях, мельницах или поклонных крестах, но и гражданской архитектуре. Кто как не местные жители – самые важные помощники в этом деле.

Первый конкурс грантов «Хранители традиций» был проведён в 2023 году. Эксперимент оказался удачным, и теперь Кенозерский национальный парк каждый год ищет возможности из собственных средств поддержать инициативы местных жителей по сохранению исторического облика заповедных деревень. За два года проведения Конкурса уже 20 домовладений в Кенозерье приобрели обновлённый вид.

В этом году максимальный размер гранта останется тем же – 100 000 рублей. Потратить эту сумму можно на изменение внешнего вида жилого дома и находящихся на участке построек:

освежить цвет стен дома

заменить окна и украсить их наличниками с традиционной резьбой

отремонтировать деревянный забор вокруг дома

Это только несколько примеров. Главное, чтобы будущие изменения соответствовали Правилам застройки и землепользования, действующим на территории Кенозерского национального парка.

* Информация о конкурсе размещена на сайте ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» https://kenozero.ru/o-parke/materialy/novosti/my-zapuskaem-konkurs-khraniteli-traditsiy-/

Список победителей Конкурса будет опубликован 31 марта на сайте и в группе ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». В 2023 году Парком было поддержано 10 проектов, а в 2024 году – 11.