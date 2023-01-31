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В Кенозерье завершился зимний культурный сезон

Ежегодные «Зимние встречи» – важное событие, подготовка к которому начинается задолго до намеченной даты. Проведение встреч стало доброй традицией, дающей возможность прямого диалога между жителями Кенозерья, Лекшмозерья и Онежского Поморья, сотрудниками Парка и приглашёнными экспертами. В этом году на мероприятие собрались 96 участников.

Основной темой встречи стала архитектура и сохранение традиций. В фокусе внимания – деревенский дом и традиционный уклад. Об исчезнувших деревнях и сохранении памяти поговорили на примере проекта «Куда ушла деревня Думина». 

Как рассказала одна из участниц Нина Комарова, для неё презентация о деревне Думиной была особенно волнительной. Нина Васильевна вместе с сотрудниками Парка принимала участие в создании информационного центра, занималась графической реконструкцией. 

«Работа была интересная и трудная, я родом из Рыжково, поэтому очень старалась ничего не перепутать, сделать всё верно, долго перебирала фотографии. Я уверена, что в Думиной многие узнали свою деревню. Почти у всех из нас корни деревенские. Очень жаль, что память о исчезнувших деревнях постепенно уходит, поэтому такие проекты очень важны». 

Сохранению наследия были посвящены и другие доклады. О преобразовании рыбацких тоней на Пертнаволоке и их второй жизни в качестве гостевого дома и музея рассказала Марина Мелютина. Доцент МАРХИ Павел Жуков представил итоги экспедиции в Кенозерье, во время которой архитекторы из Москвы изучали традиционные кенозерские наличники, украшающие жилые дома. Чертежи наличников, подготовленные специалистами МАРХИ, вошли в новое издание Кенозерского национального парка «Дом в заповедной деревне». 

Об этом издании рассказала Ольга Клишева, начальник отдела социокультурной деятельности. «Дом в заповедной деревне» на конкретных примерах показывает, какие цвета и строительные материалы отвечают правилам землепользования и застройки, и что нужно учесть при строительстве и ремонте жилого дома. Кульминацией встречи стала новость о конкурсе грантов «Хранители традиций». Его объявила Александра Яковлева, исполняющая обязанности директора Кенозерского национального парка. Участие в конкурсе поможет жителям кенозерских деревень преобразовать внешний вид своих домов с учетом правил землепользования и застройки.

Наиболее трогательным моментом встречи стал фильм-сюрприз, посвящённый Елене Шатковской. История о том, сколько сил, энергии и веры потребовалось Елене Флегонтовне, чтобы создать команду единомышленников и вместе превратить Кенозерский национальный парк в один из лучших в нашей стране, никого в зале не оставила равнодушным. За 31 год работы пройден огромный путь, и ещё многое предстоит сделать, чтобы сохранить заповедные земли Кенозерья, Лекшмозерья и Онежского Поморья.

Достичь таких впечатляющих результатов было бы невозможно без активной поддержки местных жителей. За личный вклад в сохранение и развитие историко-культурного и природного наследия участники зимних встреч получили благодарности и небольшие памятные подарки.  «Зимние встречи» завершились праздничным ужином и выступлениями фольклорных коллективов.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Львы и розы. Деревянная архитектура в культурном ландшафте Кенозерья», реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.


07 март 14:42 | : Культура

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