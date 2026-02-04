Кенозерский нацпарк выделяет гранты на восстановление деревянных домов

Уже 35 лет Кенозерский национальный парк и местные жители сохраняют культурный ландшафт, традиционный для Русского Севера. Важная часть культурного ландшафта «Заповеданное Кенозерье», признанного в 2024 году Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, — историческая застройка. Эффективный способ поддержать традиционные северные дома — конкурс грантов «Хранители традиций». Для его проведения Кенозерский национальный парк каждый год ищет возможности из собственных средств поддержать инициативы местных жителей по сохранению исторического облика заповедных деревень.

Кенозерский национальный парк провёл уже три конкурса грантов «Хранители традиций». С 2023 года Парку удалось оказать поддержку 30 домовладениям. «Жители меняли цвет стен, восстанавливали утраченные наличники, обновляли крыши старинных домов в соответствии с Правилами землепользования и застройки. В этом году мы снова приглашаем поучаствовать в конкурсе грантов владельцев домов из заповедных деревень. Это уникальный проект, который объединяет усилия национального парка и местных сообществ для сохранения нашей главной ценности — живых северных деревень, основы культурного ландшафта Кенозерья. Это наш предмет охраны и ресурс развития сегодня и в будущем» — подчеркнула руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева.

Предложить свою идею для участия в конкурсе можно до 24 марта. Часть из них получат гранты на воплощение. Максимальный размер гранта — 100 000 рублей.

Отправить заявку, фотографии объекта, который хотите отремонтировать и копии документов о праве собственности нужно на адрес defenselands@gmail.com. Участники могут задать дополнительные вопросы по телефону 89965027029 или направить предварительную заявку на почту.