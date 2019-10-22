Шашлаков-гейт закончен приговором суда: 6 лет колонии общего режима

Коллеги по ассоциации «Вольное дело», ИА «Эхо Севера», раскопали новость о том, что герой наших публикаций – г-н Шашлаков – снова «всплыл» в интересной истории:
«Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнего жителя Вельска Николая Шашлакова виновным в совершении преступления, предусмотренного пункта «б» частью 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).
Как установлено судом, в 2014–2015 годах Шашлаков, занимая должность генерального директора ООО «ЕвростройГаз» и осуществляя через иных лиц фактическое руководство ООО «Промснаб» и ООО «Эверест», с целью хищения принадлежащего Российской Федерации имущества — лесных насаждений, произрастающих в Вельском районе на земельных участках сельскохозяйственного назначения, организовал заключение между перечисленными юридическими лицами и ОАО «Агрофирма Вельская», в аренде у которого находились такие земельные участки, договоров якобы на расчистку их от древесно-кустарниковой растительности.
Исполняющие данные договоры представители подрядных организаций, не осведомленные о преступных намерениях Шашлакова, в период с 1 марта 2014 года до 31 декабря 2015-го осуществили рубку лесных насаждений, заготовив более 197 000 м3 деловой древесины, которую передали Шашлакову, а он похитил ее и продал, причинив Российской Федерации ущерб на сумму более 11 000 000 рублей.
Шашлакову судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей.
Гражданский иск прокурора Вельского района, заявленный в защиту интересов Российской Федерации, судом удовлетворен — причиненный ущерб Шашлаков обязан возместить.
В законную силу приговор не вступил».
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Здравствуйте, гражданин соврамши. Ответ редакции на претензии директора агрофирмы «Вельская» г-на Шашлакова Н.В. (видео)
Правительство Архангельской области представило свой взгляд на деятельность Агрофирмы «Вельская» и ее директора
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Ожидаемый крах «Вельского молочного завода»! Кто следующий?
Осторожно: Шашлаков. Кто хочет навязать долги Агрофирмы «Вельская» правительству области?
Фото Н.Шашлакова отсюда http://pravdasevera.ru/m#/economics/-a3rd19vo