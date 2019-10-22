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Шашлаков-гейт закончен приговором суда: 6 лет колонии общего режима

Коллеги по ассоциации «Вольное дело», ИА «Эхо Севера»,  раскопали новость  о том, что герой наших публикаций – г-н Шашлаков – снова «всплыл» в интересной истории:

«Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнего жителя Вельска Николая Шашлакова виновным в совершении преступления, предусмотренного пункта «б» частью 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Как установлено судом, в 2014–2015 годах Шашлаков, занимая должность генерального директора ООО «ЕвростройГаз» и осуществляя через иных лиц фактическое руководство ООО «Промснаб» и ООО «Эверест», с целью хищения принадлежащего Российской Федерации имущества — лесных насаждений, произрастающих в Вельском районе на земельных участках сельскохозяйственного назначения, организовал заключение между перечисленными юридическими лицами и ОАО «Агрофирма Вельская», в аренде у которого находились такие земельные участки, договоров якобы на расчистку их от древесно-кустарниковой растительности.

Исполняющие данные договоры представители подрядных организаций, не осведомленные о преступных намерениях Шашлакова, в период с 1 марта 2014 года до 31 декабря 2015-го осуществили рубку лесных насаждений, заготовив более 197 000 м3 деловой древесины, которую передали Шашлакову, а он похитил ее и продал, причинив Российской Федерации ущерб на сумму более 11 000 000 рублей.

Шашлакову судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей.

Гражданский иск прокурора Вельского района, заявленный в защиту интересов Российской Федерации, судом удовлетворен — причиненный ущерб Шашлаков обязан возместить.

В законную силу приговор не вступил».

Еще вы можете о Шашлакове вот здесь – сразу несколько материалов:

Люди пишут… Открытое письмо жителей Вельского р-на в областную прокуратуру и Счетную палату Архангельской области

Здравствуйте, гражданин соврамши. Ответ редакции на претензии директора агрофирмы «Вельская» г-на Шашлакова Н.В. (видео)

Правительство Архангельской области представило свой взгляд на деятельность Агрофирмы «Вельская» и ее директора

Шашлаков-гейт. Куда смотрит Правительство Архангельской области?! (открытое письмо)

Ожидаемый крах «Вельского молочного завода»! Кто следующий?

Осторожно: Шашлаков. Кто хочет навязать долги Агрофирмы «Вельская» правительству области?

Фото Н.Шашлакова отсюда http://pravdasevera.ru/m#/economics/-a3rd19vo

29 ноябрь 11:55 | : Скандалы

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