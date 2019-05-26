Здравствуйте, гражданин соврамши. Ответ редакции на претензии директора агрофирмы «Вельская» г-на Шашлакова Н.В. (видео)

- Разве я выразил восхищение? - Спросил маг у Фагота.
- Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, - ответил тот.
- Так что же говорит этот человек?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши!
(«Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков)
После публикации на нашем сайте статьи «Шашлаков-гейт», на электронный адрес редакции ИА RUSNORD пришло письмо за подписью самого фигуранта материала, хотя в тексте он именует себя во множественном числе.
Цитируем: Доводим до Вашего сведения, что ни одно утверждение со ссылкой на криминальное составляющее, касающееся как генерального директора АО «Агрофирма «Вельская» Шашлакова Николая Владимировича, так и самого предприятия, указанное в данном письме не соответствует действительности (орфография и пунктуация подлинника сохранены, выделения редакции).
При этом в распоряжении редакции… да и всей Всемирной сети есть видеокомментарий (см.ниже) старшего помощника прокурора Архангельской области Юлии Бубновской о возбуждении уголовного дела против генерального директора «Агрофирмы «Вельская» Николая Шашлакова по незаконной вырубке леса, не принадлежащего предприятию. То есть, криминальная составляющая есть… да ещё какая!
Далее цитата: В отношении генерального директора АО «Агрофирма «Вельская» Шашлакова Н.В. никогда не возбуждалось уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Как пояснили редакцию юристы, наблюдающие за этим делом, сначала Шашлакова предъявляли обвинение по статье 201 УК РФ (превышение служебных полномочий), потом рассматривалась статья 159 УК РФ (мошенничество), но в итоге дело было переквалифицировано на ст. 158, ч.4 (кража организованной группой лиц в особо крупном размере). В этой части редакция приносит искренние извинения гр-нину Шашлакову – он подозревается не как мошенник, а как вор.
Впрочем, обращаем внимание читателей на то, что статья, так не понравившаяся директору «Агрофирмы «Вельская», основана на открытом письме простых жителей Вельского района, волнующихся за свою судьбу, которые в силу объективных причин не могут вникать во все тонкости юриспруденции.
Отметим также, что дело по обвинению Шашлакова Н.В. по ст. 158, ч.4 отнюдь не закрыто, а находится в стадии производства – следующее заседание намечено на 29.07.2019 г.
Далее из обращения: Ссылка на личные связи генерального директора «с каким-то Вельским олигархом Ивановым, уже находящимся под стражей в Подмосковье», являются ни чем иным как выдумкой лиц, с целью опорочить нынешнего руководителя успешно развивающегося предприятия.
Обращаем внимание читателей на то, что авторы открытого письма взяли имя олигарха Иванова не с потолка, а из многочисленных публикаций в региональной прессе, где прямо указывается на отношения этих двух граждан. В частности, в издании Вельск.рф: …еще с 2013-го года следившего за ситуацией, которая сложилась вокруг агрофирмы «Вельская» и Вельской птицефабрики, все скандалы так или иначе связаны с олигархом Ивановым — неким предпринимателем из Санкт-Петербурга, особо приближенным к верхушке регионального правительства Архангельской области. Никакого опровержения за сим не последовало, и это с 2017 года…
И последнее: Утверждение, что «Шашлакову вменяется невыплата налогов в бюджет в размере 28 миллионов» не соответствует действительности, является, по сути, кривотолками и сплетнями, Шашлакову Н.В. ни чего подобного не вменялось и не вменяется.
Как пояснили практикующие юристы, в нынешней судебной системе не принято накладывать одно обвинения на другое, обычно следующее запускают в отдельное производство. Тем не менее, с радостью заявляем – ОБВИНЕНИЕ В НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ В РАЗМЕРЕ 28 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ШАШЛАКОВУ Н.В. ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЛОСЬ,
Пока не предъявлялось…
Напомним, что ранее мы публиковали взгляд правительства Архангельской области на деятельность директора «Агрофирмы «Вельская». Текст заканчивается такими словами: «Вступивших в законную силу решений судов по генеральному директору АО «Агрофирма «Вельская» о признании виновным в нарушении законодательства РФ не имеется».
На взгляд наблюдателей, достаточно странная позиция для органа исполнительной власти – ждать, пока директора предприятия отстранят от должности в связи с взятием последнего под стражу.
А тем временем вельчане продолжают беспокоиться за свое будущее…