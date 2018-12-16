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Ожидаемый крах «Вельского молочного завода»! Кто следующий?

Ну, вот и сбылось наше пророчество! Как и ожидалось, 28 февраля 2019 года Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга вынес определение в отношении банкротства АО «Вельский Анком».

Цитаты из постановления:

- 15.11.2018 Федеральная налоговая служба в лице МИФНС России № 23 по Санкт - Петербургу обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании АО «ВЕЛЬСКИЙ АНКОМ» несостоятельным (банкротом).

- По данным оперативного учета от 22.02.2019 №1341 АО «ВЕЛЬСКИЙ АНКОМ» имеет задолженность перед бюджетом Российской Федерации в размере 43, 5 млн. р.

 Признать заявление Федеральной налоговой службы в лице МИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу о признании акционерного общества «ВЕЛЬСКИЙ АНКОМ» несостоятельным (банкротом) обоснованным. Ввести в отношении акционерного общества «ВЕЛЬСКИЙ АНКОМ» процедуру наблюдения.

 Это результат работы по серым схемам с фирмами однодневками АО «Вельского Анкома».

Кстати, как мы раньше сообщали, в этих же схемах по поставкам молока, с фирмами однодневками совместно участвовала и АО «Агрофирма «Вельская», только вот почему-то в этот раз она не попала под удар? Сколько бюджетных средств за эти годы «отмыты» через государственную компанию?  Возможно предположить, что еще не пришел их час, а вот для директора АО «Агрофирма «Вельская» Шашлакова Николая час расплаты настает.   

В настоящее время уголовное дело по директору АО «Агрофирма «Вельская» Шашлакову Николаю, возбужденного по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), незаконная добыча лесных ресурсов, где АО «Агрофирма Вельская», а значит и государство не дополучила около 15 млн. р.  - находится уже в суде и по сути, вопрос времени оглашение приговора Шашлакову. А это, ни много ни мало - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В настоящее время функционирующий (пока) «Вельский Молочный Комбинат» (ВелМолКом) – родная дочка АО «Вельского Анкома» (точнее, его оборотень, унаследовавшая от последнего не только юридический адрес, учредителей и стиль руководства, но и весь набор управленческих и финансовых проблем), так же находиться под угрозой таких же последствий!

Не хотелось бы быть пророком и дальше, но, судя по управленческим решениям в данных Обществах (АО «Вельский Анком, АО «ВелМолКом», АО «Агрофирма Вельская») и стилю руководства, дело идет к краху всего районного Агропрома и впоследствии аналогичного банкротства АО «Агрофирма «Вельская», ведь они все являются звеньями одной цепи -  работы с фирмами-однодневками. Именно по схемам с фирмами-однодневками отмывались и выводились деньги, которые не заплачены поставщикам и не поступили в государственную казну в виде налогов.

Но самое  печальное в этой истории то, что АО «Агрофирма «Вельская», это государственное предприятие и принадлежит… Правительству региона. Как наши власти могли допустить такое развитие событий и уголовную концовку?

Нетрудно догадаться, на кого ляжет пятно предполагаемого банкротства АО «Агрофирма Вельская» и ответит ли, кто-нибудь из числа небожителей?!

Редакция ИА RUSNORD будет и дальше внимательно следить за дальнейшей судьбой Вельского Агропрома в целом и АО «Агрофирмы «Вельская» в частности...  

Леонид Черток

07 март 09:28 | : Экономика / Скандалы / Деньги

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