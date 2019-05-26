Шашлаков-гейт. Куда смотрит Правительство Архангельской области?! (открытое письмо)

На электронную почту редакции ИА RUSNORD пришло сообщение от читателей с просьбой опубликовать открытое письмо в адрес чиновников регионального правительства – первого заместителя губернатора Алексея Алсуфьева и министра агропромышленного комплекса и торговли Ирины Бажановой.
В нём граждане интересуются – до каких пор Агрофирма «Вельская» будет пользоваться благосклонностью со стороны администрации Архангельской области. Публикуем с незначительными сокращениями и корректурой.
Уважаемые господа из Правительства Архангельской области!
Мы, жители Вельского района, с тревогой следим за ситуацией, разворачивающейся вокруг Агрофирмы «Вельская». Волнение наше объяснимо, ведь это одно из немногих предприятий, предоставляющих оплачиваемую работу жителям района и его криминальное составляющее на данное время в лице директора Шашлыкова Николая, только усугубит и без того тревожную ситуацию в социальной и экономической сферах нашей жизни.
О реальном положение дел, творящихся за закрытыми дверями начальников агрофирмы, нам приходится узнавать из публикаций в интернете. Так, на страницах информагентства «Руснорд» прочитали, что нынешний директор «Вельской» Николай Шашлаков, которого у нас в районе никто иначе как «Шашлык» никто и не называет, находится под статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой говорится о мошенничестве в особо крупных размерах. Дело касается незаконной вырубки и продажи леса, и грозит обвиняемому до 10 лет заключения. Кроме того, там же написано, что Шашлакову вменяется невыплата налогов в бюджет в размере 28 миллионов. Плюс его личные связи с местным вельским олигархом Ивановым, уже находящимся под стражей в Подмосковье.
Мы небольшие специалисты в юридических тонкостях, но понимаем, что подобные тяжелые обвинения обязательно отразятся и на экономическом положении возглавляемой им фирмы, вплоть до ее банкротства. Как мы написали выше, найти хорошую работу в нашем районе весьма и весьма непросто.
Кроме того, из публикаций журналистов «Руснорда» и других изданий мы узнали, что Агрофирма «Вельская» замешана в «серых» схемах с фирмами-однодневками по поставкам молока-сырца на АО «ВелМолКом», а это уже удар по всему районному агропрому.
Мы понимаем, что при существующей социальной системе командовать бизнесом очень сложно, если не невозможно. Но, как сообщают журналисты, Агрофирма «Вельская» на сто процентов принадлежит администрации Архангельской области, по сути является госпредприятием. То есть, в вашей власти прекратить все эти безобразия и нарушения законности. И мы уже не понимаем, почему вы до сих пор не употребите эту власть?!
Специально не подписываемся, так как нам здесь еще жить и работать, как мы горячо надеемся.
P.S. Публикации ИА RUSNORD по Николаю Шашлакову и Агрофирме «Вельская» можно прочитать здесь и здесь