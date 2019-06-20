Люди пишут… Открытое письмо жителей Вельского р-на в областную прокуратуру и Счетную палату Архангельской области

На электронный адрес редакции ИА RUSNORD пришло очередное взволнованное письмо от жителей Вельского района, неуверенных в своё счастливом завтрашнем дне.
Послание адресовано всем правоохранительным органам, областной прокуратуре, Заместителю Вельского районного суда Иванову В.Ф. и лично главе Контрольно-счётной палаты Архангельской области Александру Дементьеву.
Публикуем текст с фразеологической корректурой и незначительными сокращениями:
- Недавно в нашем городе (Вельске – прим. ред.) проходила выставка «Животноводство Поморье», которую почтил своим вниманием даже губернатор области Игорь Орлов.
В рамках показа достижений прошло выездное заседание коллегии областного профильного министерства (АПК и торговли – прим. ред.), на которое нас, простых тружеников отрасли, конечно, не пригласили.
Но постфактум мы узнали, что в ходе общения важных людей, отвечающих за положение дел в сельском хозяйстве региона, опять не был поднят вопрос о ситуации, сложившейся в агрофирме «Вельская», о чем мы писали неоднократно.
Нам известно, что еще в 2012 году в модернизацию агрофирмы, на данный момент полностью контролируемой областной администрации, были вложены огромные деньги, что-то порядка двух миллиардов бюджетных рублей.
Нам также известно, что председатель Контрольно-счетной палаты региона г-н Дементьев давно собирается проверить использование этих средств по назначению, но у него все «не доходят руки». Очень жаль… такая выставка отличный повод для всесторонней проверки, что лишний раз подтвердило бы принципиальность и непредвзятость наших контрольных органов при любых полученных результатах.
Впрочем, на положительный исход такой проверки мало надежды, когда во главе агрофирмы «Вельская» стоит такой директор как Николай Шашлаков, фигурант уголовного дела, находящегося в судебном производстве (ответ редакции г-ну Шашлакову на его претензии по поводу своей виновности-невиновности читайте в материале «Здравствуйте, гражданин соврамши»).
Так же интересным становится тот факт, что уголовное дело по Николаю Шашлакову, находящееся на рассмотрении Заместителя председателя Вельского районного суда Иванова В.Ф. с 31 января 2019 года в Вельском районном суде 5 раз откладывалось из-за неявки свидетелей, и 20 раз в деле объявлялся перерыв. Как следствие дело в отношении Шашлакова до настоящего времени слушанием не начато, а он продолжает «руководить» фирмой!? Мы прекрасно понимаем, кому это выгодно и, кто инициатор и куратор этой волокиты судебной фемиды. Данное затягивание ведет к потере свидетельской базы, что на данное время и происходит, а вследствие этого появляются прекращенные дела!!! Обращаемся к Заместителю Вельского районного суда Иванову В.Ф., сколько же будет длиться эта судебная, показная бутафория?!
Об Шашлакове много написано. Вот в дополнение к сказанному еще один факт, раскопанный журналистами сайта «Архсвобода» - в 2016 году агрофирме «Вельская» на строительство Молочно-товарной фермы в д. Тарасово из областного бюджета было выделено 1 397 млн. рублей. И конкурс на освоение этих огромных даже по федеральным масштабам денег выигрывает никому неизвестная фирма из Санкт-Петербурга «Мегаполис», не имевшая, по сведениям журналистов, опыта подобного масштаба. Вот кого стоит проверить на точность выполнения всех работ и сумм, на них истраченных. А заодно и соблюдения правил при выявлении победителя конкурса. Но почему-то никто не спешит это сделать.
Мы, авторы письма, очень надеемся на скорейший ответ со стороны адресатов, так как устали жить в состоянии неопределенности – будет ли у нас завтра работа и возможность кормить свои семьи, или районообразующее предприятие ожидают черные дни.
P.S. Редакция ИА RUSNORD присоединяется к запросу жителей Вельского р-на и продолжает следить за развитием ситуации.