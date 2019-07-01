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Правительство Архангельской области представило свой взгляд на деятельность Агрофирмы «Вельская» и ее директора

Тема вокруг Агрофирмы «Вельская» и ее директора Николая Шашлакова, к которой  ИА RUSNORD обращалось в течение последнего года, получила продолжение.

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На последнюю публикацию – открытое письмо жителей Вельского района в нашу редакцию, адресованное заместителю губернатору Архангельской области Алексею Алсуфьеву и министру регионального АПК  Ирине Бажановой, пришел ответ за подписью заместителя директора департамента информации Андрея Мурашова. Адресован он главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку и, как мы полагаем, всем тем, кто писал «открытое письмо».

Поскольку мы склонны давать площадку для аргументированного выражения своей позиции всем сторонам, публикуем этот ответ без купюр:

«Уважаемый Леонид Леонидович! 

Относительно деятельности агрофирмы «Вельская» исполнительные органы государственной власти сообщают следующее.

«По итогам работы за 2018 год АО «Агрофирма «Вельская» (далее – Общество) получило чистую прибыль в размере 36500 тыс. рублей. На основании решения совета директоров 6500 тыс. рублей от полученной обществом прибыли поступили в виде дивидендов в областной бюджет. Задолженности по налоговым платежам на 16.07.19 года общество не имеет.

Поголовье крупного рогатого скота составляет 3705 голов, в том числе 1650 коров дойного стада, что соответствует уровню прошлого года.

В 2018 году хозяйством произведено 16 263,2 тонн молока (+1056,1 тонн к уровню 2017 года). В настоящее время долгосрочные договорные отношения у АО «Агрофирма «Вельская» по поставкам сырого молока заключены с ОАО «Северное Молоко», г. Грязовец, Вологодская область. Весь производимый объём молока поставляется вышеуказанному переработчику.

Обществом полностью восстановлена работа Хорошевского коневодческого комплекса. На 1 января 2019 года на комплексе содержится 112 лошадей разводимых пород.

Предприятие финансово устойчивое, имеет перспективный план развития.

Вступивших в законную силу решений судов по генеральному директору АО «Агрофирма «Вельская» о признании виновным в нарушении законодательства РФ не имеется».

         

17 июль 12:46 | : Скандалы

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