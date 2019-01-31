Итоги недели с 11 по 17 февраля 2019 года (следующий выпуск 3 марта)

Сегодня в Итогах:
- Совок есть совок – российских учёных хотят привязать к родине деньгами за диплом;
- Партия в поддавки – скандал между Друзём и Бером могло срежессировать руководство Первого канала;
- Сладкая парочка – как новодвинские качки могут лишить ЛДПР её партийного достоинства.
Федеральные новости
Образование: Как привязать покрепче студента?
Наверное, я много пишу об эмиграции. И это не случайно.
Ибо в советской системе меня больше всего угнетала недоступность зарубежья. Даже не с точки зрения туризма. Как невозможность строить жизнь там, где хочу.
Самиздат, худо-бедно, доставал, даже сам размножал. Иностранные фильмы – для это имелся папа-кинорежиссёр с заветным вездеходом в Дом кино и прочие закрытые просмотры. Джинсы-шминсы… стоило лишь чуть поднапрячься.
А вот заграница – никак. Пока нас с мамой выпустили в Польшу на свидание с родственниками (хотя и потомственными шляхтичами, но коммунистами), три раза отказывали, все нервы измотали. Это же общее собрание коллектива надо было проходить, профком, где завистливо заседали те, у которых родни дальше Рязани не имелось.
Причём одну маму на зарубежные гастроли по соцлагерю (развлекать контингент групп советских войск) отпускали только в путь. Много позже у меня возникло подозрение, что кто-то ушлый в КГБ заранее смог просчитать, что за диссидент из лопоухого и картавого мальчишки вырастет. А что, сколько историй ходит на тему, как Контора использовала талант экстрасенсов и ясновидящих.
Где-то после 1972 года через мамин круг общения потёк на Запад ручеёк эмигрантов. Все якобы в Израиль, а там уж как получится. И что-то птушников среди них я не помню, все с высшим образованием, а некоторые и с учёной степенью.
Вот тут советское правительство проявило недюжинную деловую хватку и стало брать с отъезжающих плату за диплом (а вы говорите, что в той стране образование было бесплатным для всех). Говорят, идея принадлежала лично злобному филину Андропову. К указу шло приложение в виде «прейскуранта», где было написано, в каких вузах сколько стоил полный курс обучения. Самыми «дешёвыми» считались экономические, юридические, инженерно-экономические, историко-архивные ВУЗы и институты культуры. Творческие шли отдельной категорией, там цены, что называется, договорные. За ними следовали университеты, кроме МГУ. МГУ был самым дорогим, ходила легенда, что его диплом котируется в любой стране (что не соответствовало и не соответствует действительности). Затем по возрастающей институты и факультеты иностранных языков, инженерно-технические и военные ВУЗы, медицинские, фармацевтические, стоматологические и физкультурные ВУЗы.
В дополнение также взималась плата за обучение в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и за учёные степени. Сколько это было в рублях, не помню, но разговоры ходили о тысячах, что по социалистическим временам просто неподъёмная сумма (только не для уезжающих евреев). Впрочем, в какой-то момент взимание платы за диплом прекратилось, как говорят, по устному распоряжению Брежнева, у которого начались сложности на международных переговорах. Но официально этот Указ никто не отменял, и он чуть ли не до 91-го года оставался своеобразным жупелом для отъезжающих – им любили пугать в провинциальных ОВИРах. (Интересно, что в те, слава богу прошедшие времена, некоторым молодым специалистам приходилось прятать подальше диплом о высшем, и устраивать на работу с аттестатом о среднем. Например, если рождалась двойня… попробуй, прокорми её на инженерские сто двадцать, вот и шли в токари на двести пятьдесят. И вдруг оказывалось, что мешавший раньше диплом буквально золотой, такое оно, безумие социализма).
А потом как хлынуло на Запад! Опять же не сталевары со сварщиками (хотя они-то как раз без работы там не останутся), а учёные с программистами. И, если те, кто хотел покинуть Россию по национальному признаку, в глобальном большинстве давно достигли вожделенных берегов, то те, кто по профессиональному признаку, всё едут и едут. Через гранты, по приглашению работодателей, через фиктивные браки… как угодно. Утечка мозгов – так у нас этот процесс называется.
И, если его нельзя остановить (недемократично будет), то поиметь с него сам бог велел.
Причём инициатива должна идти не от власти, а от научного сообщества… от своих… так будет выглядеть не столь жестоко.
Молодым российским ученым, на специальность которых есть спрос в других странах, необходимо ограничить свободную эмиграцию, чтобы снизить отток «талантливой молодежи» за границу. С такой инициативой выступил советский и российский ученый-биохимик и молекулярный биолог Георгий Георгиев. Если рассмотреть фотографию, то выглядит это биолог по молекулам старым и противным, чуть ли не Лысенковской школы. От такого всё, что угодно ожидать можно.
Произвол, возвращение в социализм? Нет, всё придумано по-хитрому. Бесплатное высшее образование переименовывается в кредитное. В таком формате государство по-прежнему будет покрывать все расходы студента на обучение, однако после получения диплома он обязуется не менее 15 лет проработать в российской науке. После этого кредит автоматически погасится, в противном же случае учёный будет обязан вернуть его в полном объёме. Кроме платы за учёбу (ещё непонятно, по какому коэффициенту и проценту инфляции она будет оцениваться), придётся вернуть стипендию, полученную за все годы обучения, так-то.
Ну, а дьявол, как обычно, прячется в нюансах. Ценный научный сотрудник будет иметь право выезжать за пределы страны для участия в научных конференциях и совместных исследованиях с зарубежными коллегами. Но все эти выезды за рубеж обязан согласовывать с дирекцией своего научно-исследовательского института или предприятия, внутри которого находится его лаборатория. А там люди ушлые… быстро определят, нет ли у командировочного мысли получить за кордоном работу и остаться там жить. Иначе… насколько я понимаю, ему просто перекроют выезд за рубеж даже туристом, иначе вся затея теряет смысл. Как это сделать в отсутствии выездной визы, теряюсь в догадках, разве что загранпаспорт отобрать или в специальный список занести, что лежит на паспортном контроле в международных аэропортах.
Но цифра в 15 лет хорошо продумана. Как раз в 40 годам у тех, кто горел в юности, зуд к перемене мест проходит, как не было. А отдавать часть зарплаты за то, что изначально получал бесплатно (собственным умом, попробуйте-ка поступить на бюджетное отделение), да идут они лесом! Они - это иностранные хэдхантеры, когда ты уже здесь оброс и семьёй, и какой-никакой недвижимостью.
Я обо всём так уверенно сужу, потому что хорошо помню собственную выездную прыть и её постепенное угасание.
Если данное предложение этого, с позволения сказать, биолога пройдёт (говорят, Путин уже благосклонно кивнул), то не за горами возрождение первых отделов (если их вообще когда-нибудь ликвидировали).
Впрочем, мы с вами знаем много примеров, когда охота пуще неволи. При всех решётках советского периода истории люди уходили за рубеж - бежали из гостиниц с гастролей, с научных симпозиумов, с туристических экскурсий (я знаю историю, когда мосфильмовец из группы Бондарчука сбежал в свободный мир через окно сортира в аэропорту Мехико при посадке на обратный рейс, к/ф «Красные колокола»). Но для этого есть старая система заложников из числа семьи невозвращенца, им уже и в Болгарию было не слетать. Видите, сколько полезного можно найти в советском прошлом…
Кстати, готовится ещё одно законодательное новшество – родителей собираются обязать материально содержать детей-студентов вплоть до окончания вуза. На что только государство не пойдёт, чтобы сэкономить! И тут у меня возникает подозрение, что и в первом вопросе дело не в политике, а в экономике – она в ж…е, господа!
А теперь новости о новых популярных направлениях в трудовой иммиграции. Всё больше технических специалистов, особенно тех, чья специализация завязана на военно-промышленном комплексе, выбирают для ПМЖ Индию, Китай и… не падайте в обморок… Иран.
Так что думайте, учёные, решайте… и дерзайте!
Телевидение: Ну ты и друзь!
На телевидение очередной скандал. Вроде бы, привычное дело…
…но на этот раз не с разводом, не с переходом на другой канал и не с дракой в прямом эфире.
Дело о мошенничестве. Или о корпоративной коррупции. Причём в самом элитарном сегменте предлагаемого телепродукта, который пока ещё не стесняются смотреть приличные люди… точнее, публично признаваться в этом.
Конечно, я говорю о «Что, где, когда?», которую смотрю практически с момента появления в эфире («Кто хочет стать миллионером» ставлю чуть выше «Юморины»). Помню свою радость девятиклассника, когда ответил на вопрос по солдату Швейку, который не смогли взять знатоки. Позже познакомился с одним первых корифеев игры Никитой Шангиным, и он предложил попробовать собственные силы. Но так и не собрался, работал на «Мосфильме», мне там камер хватало, а мы, киношные, относились к телевизионным с пренебрежением.
Кстати, в советское время в качестве призов были дефицитные книжные издания. Их, конечно, тоже можно было неплохо продать… но сомневаюсь, что кто-то на этом построил нелегальный бизнес.
Игра на деньги, кажется, впервые на телевидении началась именно в «ЧГК», в стиле модного тогда казино. «Интеллектуальное казино – единственное казино, где вы зарабатываете деньги собственными мозгами» - глубоким загадочным голосом вещал ведущий Ворошилов. С подтекстом – в других местах деньги добываются иными частями вашего организма.
Ну, а где деньги, там и кидалово. Иногда фарт, но чаще первое. Друг моей юности, известное сегодня медийное лицо, в 90-х продюсировал передачу на РТР, название которой не могу сейчас вспомнить. Там известные люди сидели в окошечках и задавали вопросы игрокам из простых смертных. Однажды приезжаю к нашему общему другу в гости, а у него новая стиральная машина. Из дорогих марок, последняя модель.
- Почем брал, спрашиваю.
- Дочку у О… на шоу выиграла.
- Она у тебя такая умная?
- Конечно. А еще она знала, что, если ведущий сложит руки так, надо отвечать «да», а если эдак, то «нет».
Хорошо иметь друзей… которые не только о своём благополучии помнят.
Так что же случилось у самого медийно известного российского магистра интеллектуальных игр?
Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. По словам Бера, накануне съемок программы Друзь предложил ему раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей. Запись этой игры прошла 23 ноября 2018 года, а эфир состоялся в декабре. Вместе с Друзем в ней участвовал знаток «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев.
Могло такое быть? Теоретически да. В этой игре на кону главный приз в три миллиона рублей, есть, что делить. Фигурирует сумма в 800 тысяч якобы обещанная главреду Беру за слив правильных ответов. Ведущий программы Дмитрий Дибров уверяет, что сам он ни ухом, ни рылом… пардон, ни сном, ни духом. Однако странно, при такой комбинации сам бог велел брать ведущего в долю, ибо ему легче всех догадаться, что игра идёт нечисто и поднять вселенский хай («со мной забыли поделиться!»). Иначе как-то странно делили три миллиона на троих - почему Беру только 800 тысяч, когда фактически это его комбинация, деньги от него и риск потери хлебного места (как минимум), а два болванчика (Друзь и Сиднев) кладут себе в карман по миллиону сто, рискуя только репутацией игроков (ха-ха), но приобретая ещё большую известность (впрочем, возможно, имелась в виду чистая сумма после выплаты налогов)?
Ещё более непонятно желание Ильи Бера сначала переговорить с руководством производителя телеконтента «Игра», дабы, по его словам, «избежать публичного скандала». Насколько мне известно, оба магистра там не служат – Сиднев бывший мэр подмосковного города, а Друзь был раньше связан с телевидением, но… питерским. Бер надеялся получить отступные? Тогда совершенно правильно, что его там послали, надо было договариваться конкретно с игроками. Вот только о чём? Слово одного против слов двоих, более известных… ещё тот расклад.
И всё происходит в границах одного телеканала… ну, к этому мы ещё вернёмся
Друзь в свою очередь выдвигает иную версию. Якобы Бер сам предложил им такую схему, они с Сидневым якобы согласились, решили подождать, что будет дальше, при этом договорились, что ответят на все вопросы, которые назвал им редактор, кроме последнего, чтобы проиграть деньги и сообщить о произошедшем руководству.
Так в реальности и получилось. Вопросы на игре, кстати, были так себе сложности, я сам только на пару из них затруднился ответить. И именно на последний, шахматный, но здесь виновато моё детское увлечение преферансом, до шахмат просто руки не дошли. Как я понимаю, для человека, играющего в эту старинную игру, вопрос не высшей категории сложности, даже я об этом мате (неразговорном) что-то слышал или читал… а уж два суперинтеллектуала – естественно.
Самое любопытное, что никакого преступления не было совершено – никто на выходе ворованных денег не получил, все обманули только себя. На фоне тотальной коррупции, простых полковников с КАМАЗами денег, сенатора Арашукова с шестилеткой за плечами… всё, что мы видим в этой истории, лишь причудливые игры интеллектуалов, непонятные простому народу. А для непростого зрителя Бер, Друзь и Сиднев просто троица лохов-нищебродов, которые не смогли поделить по-честному между собой жалких три лимона деревянных.
Меня всегда смущало утверждение, что энциклопедические знания ещё не означают наличие острого ума, тем более, мудрости. Но вот живые примеры – разве можно назвать мудрецом Анатолия Вассермана после того, что он несёт в некоторых телевизионных программах? Или того же Друзя, если его действительно развели в этой истории? Вот Илья Новиков, ещё недавно блиставший в элитарном клубе, действительно умный плюс порядочный, но его убрали из эфира за политическую нелояльность… уверен, руководители Первого настояли.
Как теперь Бер и Друзь будут смотреть в глаза друг другу? А никак, они в Останкино просто не пересекаются, «ЧГК» пишут в Нескучном саду.
Другое дело, обмыть удачную постановку…
Всё-таки создатель «Что, где, когда?» Владимир Ворошилов был гением не только телевидения, но и пиара. Во времена, когда все работали в рамках социалистической идеологии, когда вокруг сплошные братья-сёстры-единомышленники, он внутри собственной программы устраивал скандалы с уходами и возвращениями популярнейших игроков. Что поднимало и без того высокий рейтинг передачи.
Я же не зря намекнул, что обе программы выходят на канале у Эрнста. Вряд ли Бер рискнул устроить громкий публичный скандал без согласования с главными лицами Первого. Вряд ли бы и они стали играть Друзя втёмную. Александр Абрамович давно человек телевизионный, хоть и питерский, много чего про кого знает. Вдруг решит отомстить и начнёт полоскать известную фамилию с четырьмя согласными подряд (а там есть, за что). Видимо, просто настало время подогреть зрительский интерес к телевизионным играм… пусть и таким не совсем интеллектуальным приёмом.
Но если всё взаправду… Бер и Друзь, вы же оба евреи! Нас в стране осталось меньше 200 тысяч, хорош между собой собачиться!
P.S. Только что сообщили, что руководство Первого канала отлучила от эфира Друзя, а Бера от бабла. С первым странно, вроде бы он не является штатным сотрудником, чтобы его откуда-то увольнять. Значит, решение принято производителями контента. Что ж, подобное было в истории «ЧГК» и все возвращались. Теперь интрига – появится ли Александр Абрамович на «Своей игре», где тоже когда-то блистал и неплохо зарабатывал. Ведь с канал другой, и компания-производитель. А вот зрительский контингент примерно тот же… представляете, как рейтинг подскочит!
Региональные новости
Архангельская область: Сенька Пивков и его шапка
Вы помните, когда на улицах ещё советских городов появились первые качки?
По-моему, произошло это в перестроечный период расцвета первых видеосалонов. Шварценеггер, репортажи с «Мистер Олимпия» и прочая лабуда. Традиционные для наших дворов футбол-хоккей неожиданно и без боя уступают место тяганию железа в душных закрытых помещениях подвалов при ЖЭКах. Туда шли те, чьи утлые мозги неспособны были воспринимать иную субкультуру, «сила есть – ума не надо» из популярной детской обзываловки превратился в лозунг определённой части поколения конца 80-х.
Я помню, как эти перекаченные клоуны в широких клетчатых штанах, стрижками бокс и полубокс («мы же не хиппи какие!») стали появляться в центре Москвы. Приезжали с городских окраин на Арбат гонять хиппарей, стиляг, металлистов и панков. Просто так, чтобы размяться. С патриотической мотивацией – надо слушать русскую музыку и носить штаны пошива фабрики «Большевичка». Интеллигенции среди них было практически ноль, ПТУ голимое.
Потом кто-то придумал на этих гопниках делать деньги. Берёшь ватагу самих себя шире и напускаешь на строптивого кооператора. В реальном бою, конечно, намного эффективней субтильный Брюс Ли, но квадратный балбес с тупой мордой может отнять нужное одним своим видом.
Потом появился кинофильм «Меня зовут Арлекино», практическое пособие для начинающих качков. По замыслу, вроде бы, должен вызвать к главным героям отвращение, однако наоборот, даже романтизировал такой стиль жизни, свои арлекины стали появляться в средних учебных заведениях.
Позже мода на объёмные бицепсы как-то сошла на нет. Даже самым малоразвитым культуристам стало ясно, что без стероидов рекорда не поставишь, а они вредны для здоровья… вплоть до импотенции. И зачем тебе рельефное тело, если барышни потянутся к нему… а на выходе пшик?
Но качки уже стали философией. Данила Багров из легендарного «Брата» как раз такой. Накаченные мускулы ни к чему, если даже самодельный обрез-поджига всё равно быстрее кулака? Я не раз писал, что названная дилогия продукт пари продюсера Сельянова с режиссёром Балабановым - последний за совсем небольшие деньги снимет фильм о моральном уроде, который станет народным кумиром. Продюсер сомневался, но деньгами рискнул, на кон он поставил значительно меньше. И кто по-вашему оказался в выигрыше?
Да, Сергей Бодров, если и русский Рэмбо, то его сушёный вариант. А в остальном качок качком – стреляет не задумываясь, спит со всем, что шевелиться, «вся сила в правде»… кто против, тот покойник. Снято вкусно, социальный лифт прост, как трёхлинейка, Америка в трепете у его ног. Отличный пример для подражания!
Но теперь представьте такого своим депутатом. Ага, передёрнуло? Но ведь случается…
Года два назад я разговаривал с Сергеем Пивковым, рядовым членом фракции ЛДПР в областном Собрании (это у меня называется брать интервью). Спортивный весь из себя, задорный… а если и простоват (на мой взгляд), так рафинированный интеллигент вряд ли кого-то победит в рабочем городе Новодвинске.
Спортивное детство, такая же юность (отсутствие вредных привычек подразумевается)… друзья оттуда же. Их он сначала привёл в «Молодую Гвардию», а потом, когда остался недоволен кадровой политикой «Единой России», также толпой увёл с собой в ЛДПР. О чём это говорит? По мне, так только о конъюнктурности и политической неразборчивости бригады Пивкова.
В момент того нашего разговора Сергей мне был даже симпатичен. Скромничал, уверял, что ни разу не Багров, а рабочий интеллигент с высшим образованием. Но вот дальнейшие его действия… закрутил интригу со снятием Ольги Осицыной с поста главы фракции ЛДПР в региональном Заксобрании. Причём воспользовался для этого информацией, полученной от политических оппонентов. Не знаю, как там в кодексе качков… но у истинных джентльменов это считается моветоном (не сказать – подлостью).
Ольга не стала ввязываться в свару. Честно доработала срок рядовым депутатом и не стала баллотироваться на следующий. Моё личное мнение – на этом потеряла и партия, и область.
А, может, зря не сопротивлялась. Пивков по простоте своей так ничего не понял, почувствовав себя опытным интриганом-разводилой. О чём говорит его следующий ход – пропихнуть на место координатор ЛДПР по региону своего новодвинского дружка Александра Федоркова. Такого же качка, как он сам, и по манерам, и по стати, и по выражению лица. Убрав с его пути Игоря Арсентьева, который ещё до депутатства прекрасно справлялся с должностью координатора, именно при нём либерально-демократическая партия показала наилучший результат в Поморье за всю свою 30-летнюю историю.
Чем же не угодил Пивкову Арсентьев? А он другой. Не качок, волейболист. Очень интеллигентный в общении, я тоже с ним общался в рамках интервью. Много читает, размышляет, а потом уже делает. Ко всему прочему пинежанин, а не новодвинец. Короче, совсем не соответствует идеалу Пивкова.
Про то, как убирали Арсентьева с пути Федоркова, уже рассказывают анекдоты. Например, как депутат ночью ломился в частный дом к шенкурской пенсионерке, чтобы изъять протокол районного партийного собрания. Кто там вообще знает Сашку Федоркова, если я, профессионально занимающийся политологией и живущий в соседнем городе, эту фамилию запомнил только в связи с последними скандалами?!
Неужели место руководителя областной партячейки настолько привлекательно? Тут всё зависит от того, как говорят в народе, кто девушку танцует. Кто есть кто в паре Пивков-Федорков оставим для досужих домыслов, но…
Если покопаться на сайте облизбиркома, посмотреть финансовые отчеты участников осенних выборов в областное Собрание, то у элдэпээровца Пивкова в спонсорах значится АО «Молоко», которое (несложно проверить в интернете) входит в бизнес-сообщество известных членов ЕР Баринова, Попаренко, Скрынника, Дятлова, Второго и иже с ними. И это уже становится интересным. Очевидно, что теневые региональные олигархи просто так копейку не потратят, а тем более сотни тысяч на пиар-кампанию кандидата от оппозиции. Значит, либо оппозиция в лице Пивкова продажна, как та самая девушка, которую танцуют, либо дела в региональной ЕР совсем плохи, а знающие об этом граждане решили разложить свои яйца по разным корзинам.
В пользу первой версии говорит тот факт, что новоизбранный депутат и руководитель областной ЛДПР Федорков отсутствовал на сессии, когда обсуждали самый скандальный вопрос - о проведении в регионе «мусорного» референдума. Кстати, в тот день мой наблюдатель, находившийся в зале заседаний Архангельского областного Собрания, обратил внимание на то, что и глава фракции жириновцев много раз выбегал переговорить по телефону. Обратил потому, что, согласно декларации о доходах, у Пивкова вроде нет бизнеса, требующего постоянного контроля. Откуда такая деловитость? Сдаётся мне, что кто-то от кого-то получал необходимые указания именно по поводу голосований.
Поступают сведения, что сладкую парочку наших качков все чаще стали видеть у входа в здание областного правительства. А там, как мы помним, масть держит совсем другая партия. С одной стороны, контакты, даже с политическими соперниками, могут оказаться полезны. С другой, если выяснится, что верхушка местного ЛДПР легла под ЕдРо (а мы об этом напишем, даже не сомневайтесь), то на следующих выборах либерал-демократов ожидает сокрушительное поражение, их избиратель соглашательства не простит (чай, не эсеры).
Представляете, как расстроится по этому поводу Владимир Вольфович? Страшно даже подумать! Только сдается мне, что размашистая политическая игра, которую затеял Пивков (если он затеял ее сам или, по крайней мере, так считает), на сей раз может закончиться для него большими неприятностями…
Как издревле говорили на Руси - «Не по Сеньке шапка!».
ВНИМАНИЕ: Следующие Итоги недели выйдут 3 марта.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD