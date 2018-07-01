Итоги недели с 20 по 26 августа 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Масоны, Сталин, Виктор Цой – теории заговора снимают ответственность за происходящее;

- Украденное детство – выпускники сиротских домов пополняют панель, тюрьмы и наркопритоны;

- Просчёты и отчёты – шансы «Единой России» на осенних выборах в Архангельской области глазами политологов и реалистов.

Федеральные новости

Политика: И вечный заговор

Теория заговора — попытка объяснить происхождение некоего события совсем не так, как об этом рассказывают власти народным массам, переросшая в непоколебимую уверенность в том, что на самом деле оно явилось следствием тайного сговора неких лиц. Для пущей наукообразности и конспирации, сторонники теорий заговора любят называть свою деятельность «конспирологией», то есть наукой о заговорах. (из энциклопедии)

Читаю… и не перестаю удивляться нашему народу - Две трети россиян (66%) считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие. При этом большинство респондентов (63%) верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

И только 24 % мыслящих граждан уверены, что это не Обама нас….л им в подъезде за то, что победе Трампа радовались.

Потом беру себя в руки и начинаю вспоминать.

В моём детстве страна (СССР) жила в окружении врагов. Кого-то периодически ловили на границе, сбивали в воздухе, выявляли в своих рядах (вообще раз плюнуть). И это было вполне естественно – борьба двух систем.

Особенно жёстко это происходило на культурно-идеологическом фронте. И тут я должен сказать респект именно нашим, в их шпионских фильмах противник не выглядел полным идиотом, а иногда даже вызывал симпатию («Конец резидента»). Не то, что у американцев… как советский человек на их экране, так или людоед, или дебил. Чтобы американскому зрителю понятней было… всё-таки в чём-то был прав М. Задорнов.

А раньше, до моего появления на свет? Раньше заговоры были повсюду. Вплоть до высшего военного командования, почитайте материалы ХХ и XXII съездов. Шпиономания, возведённая в культ, в идеологию, германским агентом мог быть признан любой крестьянин, побывавший на Первой мировой у них в плену, или только сказавший доброе слово в адрес немецкой стали. Весь этот кошмар, помноженный на малограмотность органов дознания – в суд частенько попадали латинские шпионы, опрометчиво признававшиеся на следствии в знании латыни в объёме гимназического курса. Или «дело врачей»… разве не теория заговора? А принудительная высылка народов по обвинению в массовом предательстве. Без какого-либо приговора суда… по одному решению ЦК на ближней даче за ужином запротоколированном. Куда уж дальше…

А ещё раньше. «Дело Бейлиса», маца на крови христианских младенцев… прелесть, а не заговор! Причём долгоиграющий, пережив советское время на коммунальных кухнях и в курилках заводских цехов, он восстал в 90-х на страницах черносотенной реакционной прессы. Правда, несколько уголовных дел его снова загнали под плинтус общественного мнения, лишь изредка представители посконно-русской интеллигенции позволяют в соцсетях робкое возмущение – «в нашей стране нам же высказаться от души не дают». И вообще, просто не модно – в другой раз в корпоративном сообществе могут и руки не подать.

А вот какая прелесть – история о том, как незадолго до кончины Сталина советская власть недрогнувшей рукой и с холодным сердцем расстреляла московских студентов из литературного кружка по одному подозрению в желании свергнуть существовавший тогда политический строй, хотя речь шла лишь о листовках, вскрывавших недемократичность той избирательной системы, и возвращению к ленинским принципам построения внутригосударственной системы.

Волосы дыбом, ненависть к палачам жжёт грудь? Не у всех. Уже современная адвокатесса, инфицированная коммунизмом по самое… не могу, лишь удивлённо пожимает плечами – а что вы хотели, государство должно уметь себя защитить. От кого, от молодой интеллигенции, умеющей и любящей читать, а потом думать над прочитанным?! Вот за такую принципиальность в борьбе мнимыми врагами то государство и сгнило, как картошка на советской овощебазе.

В чём же суть любой теории заговора?

Основа одна – внушить народу, что во всех неудачах страны виновато не правительство, не сам народ, а некая третья сила. Объединяющий фактор – совместная ненависть к чему-то далёкому (ни ударить, ни доплюнуть), лучше всего, что-то неопознанное. А по сути, оправдание собственной несостоятельности, что роднит любую теорию заговора с антисемитизмом.

А если серьёзно? Америка как-то пережила «заговор 9/11», якобы они сами себе башни-близнецы разрушили, чтобы вторгнуться в Ирак. Особенно горячо эту версию обсуждали на российском телевидении (хотя она родилась, конечно, за океаном), особенно те, кто дальше родных Мытищ не выезжал. В потоке этого обличительного пафоса совсем терялись спокойные аргументы людей, знающих жизнь США изнутри – при тамошнем уровне гласности и свободе информации подобная спецоперация равна не только политическому самоубийству, но и тысячелетнему тюремному заключению… кто рискнёт?

В российском же обществе в последние годы очень популярен «заговор историков» по фальсификации подлинной истории России. Причём с двух сторон – одни обеляют, другие очерняют. Хотя я, например, давно путаюсь, кто с каким цветом работает. Вот «Утомлённые солнцем–2» Никиты Михалкова, к какому относится? По мне, так черней некуда. А скажи ему, смертельно обидится и будет настаивать на своём праве художественно и патриотично фантазировать.

Однако эти теории живучи. На первом месте мировое еврейское правительство, этому историческому фейку больше века. «Американцы не были на Луне» и полсотни нет, но постоянно появляется с теми же аргументами и фотографиями. Или обожаемый нашими коммунистами-патриотами «план Даллеса», теория заговора США против СССР, который, несмотря на очевидную и доказанную историками подделку, продолжает волновать умы и сердца россиян в борьбе с внешними и внутренними врагами. Последняя теория, над которой я долго смеялся, вылетела от депутата-единоросса Фёдорова (и ведь полудурок переизбирается!) – Виктор Цой был агентом ЦРУ (Джоана Стингрей в койке вербанула). Вы знаете хоть одного, кто в неё поверил? И я нет… но они явно есть. Как тот суслик на военном полигоне.

Психологи объясняют рост популярности подобных теорий сублимацией собственного бессилия: «Если ты целиком зависишь от всего и вся, как, например, современные пенсионеры, то возникают идеи заговора. Если есть ощущение, что ты хозяин своей жизни и происходящего вокруг, то изобретать внешние силы, которые тебе неподвластны, не нужно».

Ну, а я скажу проще – народ традиционно (увы) привык искать причины собственных несчастий не в себе, а на стороне. И этим прекрасно пользуется наше правительство, культивируя теория заговора на телеэкране, потому что тоже не хочет чувствовать себя ответственным и виноватым.

Мы же плоть от плоти… не правда ли.

P.S. - Это ерунда, в этом расследовании всё предельно ясно.

- «Они» хотят, чтобы вы думали именно так.

- Сэр, мы — и есть «они».

(американский мультсериал «Царь горы»)





Приёмные семьи: Мамы много не бывает

Даже я такого не припомню (хотя ну очень давно живу и отслеживаю ситуацию).

Чем ближе Единый День Голосования (ЕДГ), тем круче меры правительства. Как будто испытывают электорат – какие законы мы ещё должны принять, чтобы «Единая Россия» продолжала побеждать на выборах? Или это такое испытание пиарщикам партии власти на изворотливость? Или действительно хотят равновесия в региональных собраниях, чтобы любой спорный закон подвергался сомнению и детальному обсуждению? Теряюсь в догадках…

Пенсионная реформа – жирный минус. Строительство мусорного полигона под отходы московской жизнедеятельности – два жирных минуса (поговорим в региональном разделе). А вот и покушение на святое – на детей. На обездоленных, брошенных, наименее защищённых. Повторяю в который раз – НАШЕ ВСЁ совсем не Пушкин, НАШЕ ВСЁ – дети. Если и возвращать смертную казнь, то в первую очередь за преступления против них.

Усыновление/удочерение – штука сложная. Я об этой проблеме начал писать в первых же Итогах (апрель 2005-го). В связи со скандалами в американских приёмных семьях – то мальчика из России избили, а то и убили. Кошмар, жуть? И не говорите. Только задавал я один вопрос – а точно ли знают американские доброхоты, кого они берут в далёкой России, какая генетика у этих детей, какие риски? Популярная в 80-90-е актриса Дуся Германова от такого еле избавилась с риском для жизни – психиатры установили у пацана патологическую тягу к холодному оружию. Впрочем, эта история вылилась на телеэкраны, муссировалась у Малахова… виновной в итоге оказалась сама Дуся, она действительно подруга со странностями. Однако я помню, что нам рассказывали про таких детей в приёмниках во время съёмок телевизионных сюжетов, какие исчадия ада скрываются под личиной ангелочков.

Американские усыновители попадались на объяснимом желании иметь в семье приёмного ребёнка, внешне похожего на них, а не из Африки или Азии. Из России больше всего таких предложений. Только не все американцы готовы к испытаниям (некоторые из них тоже были убиты детишками). Видимо, плохо объяснили, ориентировали… или сами переборщили с собственным мессианством. Они-то всё представляют себе Ванюшу из «Судьбы человека», маленькую жертву войны, а сталкиваются… сами знаете.

Но все прекрасно понимают – больных, инвалидов, детей с врождёнными увечьями берут в российских детдомах именно иностранцы, они их единственный шанс не просто на счастливую, но вообще на ЖИЗНЬ. И этот шанс отобрали вместе с голосованием по «закону Димы Яковлева», которые все нормальные люди иначе, как «законом подлецов» и не называют.

Думаю, все в курсе, какие испытания готовит жизнь практически всем выпускникам детских домов… вплоть до бездомности. Плюс выработанные за года жизни в казённом доме нюансы характера, особенности тамошнего школьного образования… короче, полная асоциолизация. И спасение одно – приёмные семьи.

Кто рискнёт взять приёмного ребёнка, двух, трёх и более? Даже пары с проблемами деторождения десять раз подумают, зная о всех рисках, лучше обратятся к суррогатному материнству. Рискнёт чета Барщевских… уж для звезды интеллектуальных телешоу и представителя везде и всего в любом детдоме расстараются и лучшее отложат. Рискнут святые люди, подвижники, возможно, глубоко верующие, для которых такой жизненный подвиги прямой путь в царствие небесное. Рискнут те, кто решил подобный образ жизни сделать чем-то вроде профессии, бизнеса… и такие встречаются. Только погодите охать и осуждающе качать головой, всё равно нужно особое состояние души, это же не автосервис открыть.

И вот сюда решило влезть наше правительство (в постель давно пытается, я писал). Хочет само регулировать численность приёмных семей - Минпросвещения подготовило законопроект, которым с 1 января 2020 года собирается ограничить максимальное число детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех. Накануне, 16 августа, глава ведомства Ольга Васильева заявила о необходимости ужесточить правила усыновления детей в России. В частности, она упоминала и о желательном сокращении максимально допустимого количества усыновленных детей, но конкретных цифр не называла.

Надо сказать, что сама Васильева уже поспешила откреститься – «меня опять неправильно поняли». Зато Вероника Скворцова (здравоохранение) радостно поддержала. Уж и не знаю, какие там у них межведомственные игры в «да и нет не говорить»… а разбираться в корпоративных дрязгах нет желания.

К этому прибавьте запрет на усыновление сразу нескольких (кроме братьев-сестёр) и целый ворох дополнительных бумаг и свидетельств. Такое впечатление, что минпрос и минобраз громко говорят потенциальным родителям – остановитесь и десять раз подумайте, не то набегаетесь, а потом наплачетесь. То, о чём я неоднократно писал… но я имею на это право, а чиновники нет.

Потому что сразу возникают подозрения в их заинтересованности. Например, в 2003 году, когда я работал в областной администрации и имел кой-какие связи, ко мне обратились московские друзья помочь их другу стать региональным оператором (или как это правильно называется) при усыновлении поморских сирот и отказников сердобольными испанцами. У человека на руках был полный пакет необходимых документов… с ним даже разговаривать не стали, отказали без объяснения причин. Вы думаете, архангельские детдома пустыми стояли? Три ха-ха, я тогда в них как раз снимал, аншлаг был полный. Чем можно объяснить? Только одним – кто-то крепко держит в кулаке этот рынок… даже разговоров об откатах не ведёт.

Вроде бы «закон Димы Яковлева» принимался как единственная мера защиты от иностранных изуверов. Тут надо уточнить – любой подобный инцидент на территории США становится мировым информационным хитом, так построена их коммуникативная система. Мы ужасались – третье сообщение за год! Теперь ужаснитесь нашей статистике - По данным Следственного комитета, в 2015 году возбуждено 146 уголовных дел о преступлениях против жизни, здоровья и половой неприкосновенности против усыновленных детей, в 2016 году - 189 дел. В 2015 году потерпевшими были признаны 142 ребенка, оставшихся без попечения родителей (95 из них находились на воспитании в семьях усыновителей). В 2016 году численность потерпевших детей составила 130 человек (в семьях на воспитании находились 82 ребенка). Я не знаю, сколько детей насилуют в год непосредственно в детдомах, но точно знаю – подавляющему большинству социальных сирот в приёмных семьях дают шанс прожить НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, не стать изгоем общество. Будем мериться статистикой и Достоевского вспоминать?

Можно и вспомнить, и помериться. Например, сколько выпускниц детдомов оказываются на панели, как только вырвутся на свободу оттуда, где их содержали в монастырской строгости (что, кстати, правильно… чтобы иначе творилось в этих спальнях). Что выпускники детских домов в 8 из 10 случаев не могут социализироваться и пополняют тюрьмы, преступные группировки, наркопритоны (данные независимых юристов, специализирующихся на усыновлении).

А вот экономика - около 1,5 миллионов рублей в год выделяется на содержание одного ребенка в сиротском учреждении. Стоп, говорю я и себе, и читателю, примерно прикидывая, во сколько нам с женой обходится содержание двоих детей. Со всеми походами в кафе, детскими парками, модной одеждой, путешествиями, платным образованием и ежегодным летним отдыхом с выездом к морю. Получается, мы своих держим в чёрном теле… стыдно-то как!

Вот не верю я в чёрную икру на ужин, шорты от «Бриони», и детские оздоровительные лагеря на Гавайях! Зато легко верю в распил этих денег. И тогда всё встаёт на свои места – упомянутым выше ведомствам элементарно не выгодно сокращение контингента детдомов. С иностранных усыновителей они хотя бы мзду-откаты получали… наши же могут и в полицию обратиться.

Вам противно это читать? А как мне-то противно… это писать.

Региональные новости

Архангельская область: «Единая Россия»… против всех

Проблемы у «Единой России», говорят одни. Просто беда, говорят другие.

Последние приводят якобы замеры якобы политологов. Из них выходит, что низкая явка на осенних выборах, может, и будет работать на кандидатов от ЕР, но точно угробит кое-кого из власти исполнительной – Москва такого фиаско не простит.

Что касается предсказания голосов, что отдадут за ту или иную партию… то по области «Единой» вангуют даже меньше 30 %. Той соломинки, ниже которой вчерашняя «партия власти» превращается в реальную оппозицию.

Другое дело, верить ли этим разговорам. Как проводятся подобные опросы? Ну, я когда-то проводил… за письменным столом перед компьютером да с пивком. Причём вполне серьёзные, с заполнением графиков и анкет… ночь посидишь и полторы штуки зелени в кармане (хорошие времена были… за что кому-то 90-е не нравятся?!).

И кто у нас эти политологи? Чураков… этот понятно, против кого работает. Мозговой, говорят, объявился… вообще смех. Ещё пару фамилий называли, я их сам впервые слышу.

По Архангельску (выборы в ГорДуму) расклад дают такой – «Единая Россия» по партийному списку берет 4 мандата и не более 10 по одномандатным округам. ЛДПР те же 4 и 3 одномандатника. Оставшиеся 9 делят между собой КПРФ, «Справедливая» и «Родина».

То есть, прогнозируется ситуация, когда в законодательном органе областной столицы бал будет править оппозиция, неподконтрольная ни губернатору, ни главе города. Вот кто такое придумал? Не иначе, масоны, которые из вредности никогда не предъявят своих расчётов, не говоря уже о доказательствах репрезентативности опросов. Однако чудеса иногда случаются…

Если же смотреть на происходящее трезвым взглядом, то действительно наблюдаешь некоторые несуразности.

Например, в 6-м одномандатном округе на выборах в областное Собрание привлекла моё внимание первая тройка фаворитов (фаворитов хотя бы по известности). Это Надежда Виноградова, идущая от коммунистов, представитель «Единой России» Игорь Гапанович и Елена Горяшина от «Родины».

Смотрим их достоинства.

Виноградову поддерживает Антонина Драчёва, независимый кандидат и депутат-старожил, которая в этой каденции решила завязать с законотворчеством. Сама Надежда от КПРФ только баллотируется, но вне партии, и отличается самостоятельностью (что в суждениях, что в поведении).

Неожиданное для многих выдвижение Гапы, как одномандатника (с партийным списком понятно, Москва требует разбавить монолитные ряды чиновников и бизнесменов мастерами культуры и спорта), может объясняться только одним - он та фигура, которая имеет шансы прижать активную Виноградову к бортику.

Ну, а Елена свет Николаевна (участница нашего «Вольного дела») способна вызвать неплохую бурю в соцсетях, где она имеет почти 9 тысяч постоянных подписчиков, без всяких выборов ежедневно мочит всех направо и налево.

И у меня от такого расклада возникает дежавю. Конкретно с июнем 2000-го.

Такие же выборы в областное Собрание. По тому же 6-му округу Архангельска идёт Александр Иванов («Петрович»). Вроде и не оппозиция в смысле политики, не либерал и не коммунист, но критиковал областную власть в целом и отдельно по пунктам где только можно.

И не нашли против него тогда другого тяжеловеса, как Владимира Янко. Ни разу не политика или функционера, зато главного тренера золотого состава «Водника». Симпатягу, шутника и плэйбоя.

Кандидат В.В. Янко

Любит плавать далеко…

И с лядями он на Кипре

Разбирается легко! (наша предвыборная частушка)

Мы были одной из первых команд московских политтехнологов, приглашённых в регион для работы на одного конкретного кандидата. Дело зело затратное… но уж очень хотелось свалить несговорчивого «Петровича».

У Янко был неубиенный аргумент в свою пользу – «если меня изберёте, то я гарантированно ещё на 4 года остаюсь в Архангельске, и никакой подмосковный «Зоркий» меня не переманит». И он бы сработал на Сульфате, в Маймаксе… наверное, на Варавино-Фактории тоже. Но только не в интеллигентском 6-м округе областной столицы. Пусть он сейчас и вобрал в себя часть 7-го, но вряд ли от этого контингент поменялся.

А третьим там шёл Александр Новиков, который по-коммунистически проклинал и преступный буржуазный режим, и компрадорскую местную власть, впрочем, выше этого места не поднялся даже со своим ядерным электоратом, прошёл по списку.

Вот смотрю я на сегодняшний натюрморт и вопрошаю к региональному политсовету ЕР – братцы, вы всё забыли? Это те же грабли… они второй раз бьют по лбу ещё больнее!

Ну, а теперь окинем орлиным взором (никаких ассоциаций!) весь предвыборный пейзаж…

«Единая Россия», как нарочно, сама усложняет себе жизнь. Особенно пенсионной реформой, где она в буквальном смысле одна против всего остального населения. А население, в данном случае, не Черток с Азовским, а избиратели. Похоже на политическое самоубийство… только зачем?

Моё предложение: припёрло. Припёрло экономику так, что край, в ход идут последние резервы. Да ещё кукловоды из Администрации президента (есть там хитрый отдельчик внутренней политики) шефу нашёптывают – не волнуйтесь, мол, у нас все ходы просчитаны, облегчение пенсионерской участи пойдёт от вас в последний момент, не упадёт корона-то.

Но есть регионы, в которых нет никакой уверенности, и наша (Архангельская) область в том списке в первой пятёрке. Таким для отдушины нужно что-то особое придумать…

И нам придумали! Целый мусорный полигон на юге области. Причём не под свои скудные отходы, а под недоеденные лобстеры зажравшихся москвичей и их приспешников из Подмосковья. Весь интернет воспрянул, в поселке Урдома народ за дреколья берётся…

…и тут сами областные депутаты-единороссы, которым всего две недели до момента истины, вдруг признают строящийся полигон незаконным. Прозрели, как их отцы-деды в перестройку – «Правда при Сталине сажали-расстреливали?! А мы-то ни сном, ни духом».

Вы вообще помните случай, чтобы «партия власти» инициировала парламентские слушания непопулярного решения, продвигаемого властью исполнительной, и жёстко его осудила? А дальше составы с подмосковным мусором пошли из Люберец в неизвестном направлении и сгинули… просто сказка. Чувствуете, как стало легко дышать? А всё «Единая Россия».

Но нельзя же так подставлять коллег из исполнительной! А никто и не подставляет. Завтра мы узнаем, что тайгу у станции Шиес вырубали не под мусорный полигон, а под футбольный стадион, местные сами себе надумали чёрти чего! Да-да, Россия так отличилась с ЧМ, что ей вот-вот доверят проведение ЧЕ …надцатого года, готовить инфраструктуру нужно уже сейчас, чего ждать то.

А ещё Криштиан Рональдо к нашему «Воднику» стал прицениваться (об этом в другой раз). И вот с таким радужным настроением мы и пойдём на выборы… если пойдём.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD