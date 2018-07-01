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Последняя соломинка. На время выборов для Архангельской области "Единая Россия" станет "президентской партией"

Как сообщает сегодня федеральная пресса, Кремль позволил единороссам использовать слоган «Единая Россия» — партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед единым днем голосования, который пройдет 9 сентября.

Пока разрешение касается Иркутской и Владимирской областей, где состоятся выборы в заксобрания, а также Екатеринбурга — там на 9 сентября намечены выборы в городскую думу.

Однако возможно, упоминание «Единой России» как «президентской партии» будет распространено на Архангельскую и Ульяновскую области, где пройдут выборы в заксобрания,

Напомним, резкое падение рейтинга партии власти началось сразу после ее поддержки планов правительства увеличить пенсионный возраст. Кроме того, на Архангельское региональное отделение ложится груз ответственности за строительство мусорных полигонов на территории области.

Анализ ситуации от участников «Вольного дела» читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

22 август 10:42 | : Горячая тема / Политика

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