Любовь по регламенту. Госдума и Сенат решили опять залезть в постель к россиянам

Ну, так хватит о женах законных.





Им ли наши печали понять…





…пел замечательный советский бард Фред Солянов в годы, когда незаконные жёны считались явлением нехарактерным для высокоморальных строителей коммунизма. Блуд, короче.





Действительно, хватит, решили уже современные российские парламентарии, и - в Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять гражданские браки в России к официальным при соблюдении ряда условий. Одним из таковых является совместное проживание партнеров на протяжении пяти лет. Если у пары есть общий ребенок, этот срок сокращается до двух лет. Инициатива касается лишь отношений между представителями разных полов - мужчиной и женщиной. То есть, никаких нетрадиционных отношений… уф.





Что сказать… Первое, что приходит на ум – а не заколебали вы лезть в постель к взрослым людям? Потом одёргиваю себя. А мало ли ситуаций в жизни? Моя мама, например, в своих зарегистрированных браках жила совсем недолго, в отличие от неотягощённых печатью ЗАГСа отношений. Я сам, кстати, рождён был во грехе - и по церковным, и по советским понятиям. До четырёх лет носил фамилию Шантырь. Наконец родители разобрались со своими прошлыми семьями… чтобы уже через год разбежаться. И стоило огород городить?





Вы скажете – а иначе бы остались без алиментов. Так тут всё зависит от индивидуальной порядочности. Только придя на «Мосфильм», я узнал, что отец кроме зарплаты, из которой он четверть честно отдавал по устной договорённости («мне официальные алименты будут портить реноме коммуниста»), получал ещё и премии в размере до полутора окладов. Плюс постановочные (с каждой картины не менее 2 000 руб.). Плюс несколько лет работы в Экспериментальном творческом объединении Чухрая, где члены съёмочной группы получали свой процент и со сборов в прокате, и с экономии бюджета кинокартины… вообще сумасшедшие по тем временам деньги (поэтому эту синекуру в конце концов прикрыли). На сколько мы с мамой попали за 12 лет? Считать не хочется…





Но это, прямо скажем, исключение из правил. В других семьях даже чайные ложечки делят через суд. Мой мосфильмовский товарищ, переживший подобный развод в начале восьмидесятых, не только новой семьи не завёл, но даже лет тридцать спал на раскладушке. Тем самым объясняя зашедшим на огонёк дамам, что оставаться на ночь у него физически негде… так, полюбить друг друга по-быстрому и в спартанской обстановке.





Но, с другой стороны. Люди живут семьёй долгие годы, не видя смысла регистрировать отношения. Особенно сейчас, когда в любую гостиницу вас и так вместе пропишут (весомый повод для моего первого брака), или когда для записи детей требуется лишь согласие заявителя. А если нет детей, но есть семья, где всё делится поровну - и горести, и радости, а при разрыве отношений возникают непонятки. Например, серьёзно заболел один из партнёров и вдруг остался и без жилплощади, и без имущества.





Теперь обратимся к житейской мудрости депутатов. Что для них является признаками серьёзности отношений, а не простого перепихона (извините за вульгаризм)? Парламентарии предлагают признавать таковыми совместное проживание и ведение общего хозяйства в течение пяти лет, а также наличие общих детей. Если со вторым понятно (хотя я знаю много прецедентов, когда к детям, рождённым в других браках, относятся как к своим), то с первым непонятно абсолютно. Как будут устанавливаться сроки совместного проживания? Опрос соседей? Возрождение коммунального стукачества, которое легко переродится в доносительство политическое, ибо нарушение моральных норм в обоих случаях идентично?





Впрочем, в проекте закона есть уточнение - если людьми, уличёнными в совместном проживании, не составлено иных договоров на тот же предмет отношений. Тут уже можно заподозрить депутатов в лоббировании интересов не самой малочисленной профессиональной армии нотариусов, живущих (и неплохо живущих) с регистрации именно таких договоров. А то брачные пока у нас не очень приживаются… мы же всё больше по любви, а не корысти ради.





Своевременность данного закона объясняется тем, что в 2016 году было заключено наименьшее количество браков за последние 20 лет. Уже даже согласились, что рождаемость с этим никак не соотносится и, если человек хочет детей, печать вторична.





Да, согласен. Но в интернете уже пошло гулять мнение, что нововведение приведёт к увеличению количества так называемых, гостевых браков. Это когда нет никакого совместного хозяйства, люди встречаются для получения взаимного сексуального удовольствия. Что, по мнению психологов, является проявлением эгоизма и даже эгоцентризма. Ведь семья – это, не в последнюю очередь, труд, постоянный поиск компромисса, умение прощать и отрывать от себя, брать ответственность за другого. И при таких отношениях тоже могут быть дети (мало мы с вами знаем «воскресных пап»?). Вот только дети в таком случае всё равно растут в неполной семье, и только длительные постоянные отношения в какой-то момент имеют шанс быть зарегистрированными. В противном случае мы имеем все шансы в обозримом будущем получить поколение инфантов, что обязательно отразится и на других аспектах жизни. Профессиональных в том числе.





Да, в западных странах иной расклад, там гражданский брак давно приравнен к официальному. Но там и церковный брак котируется. У нас же, не знаю, как сейчас, но до недавнего времени, священник не соглашался на венчание без штампа о регистрации (хотя по их понятиям это равно тому, что жить в грехе). У нас советская власть на 70 лет взяла себе абсолютное право карать, миловать и регистрировать, тем самым только усугубив дореволюционную патриархальность России. От этого за четверть века не излечишься.





Ещё один интересный момент. Мало мы знаем примеров, когда у женатого мужчины (замужние женщины этим грешат гораздо реже, я лично знаю только пару подобных случаев) кроме законной семьи ещё парочка побочных на стороне. При новом порядке, когда они сравняются в правах, мы фактически узаконим многомужество (или многожёнство) - так, по крайней мере, получается с юридической точки зрения.





Что касается выплаты алиментов… увы, но в сегодняшней системе, когда большинство небольших коммерческих фирм предпочитает своим сотрудникам проводить по ведомости минималку, выдавая остальное в конвертах… даже нет смысла скрываться по стране, как раньше. Всё опять зависит от порядочности индивидуума… мой знакомый выплачивал сыну алименты в Голландию по доброй воле. Причём достаточно солидные суммы, он в те времена кормился клипмейкерством.





Так что ищите просто порядочных партнёров вне зависимости от статуса отношений. Впрочем, где же таких на всех взять…





(на фото: они-то сами живут, как хотят... впрочем, такое было ещё в прошлом созыве)



Леонид Черток