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Архангельский депутат Афанасьев исключен из рядов КПРФ по политическим мотивам

Событие произошло вчера на бюро обкома. Кроме депутата Архангельской городской Думы партийных билетов лишились еще два человека, рангом пониже.

Александр Афанасьев известен в столице Поморья (и за ее пределами) как ярый поклонник личности Сталина и проводимой им политики. Одно время рассматривался как возможный кандидат от партии на выборах в Государственную Думу РФ.

Как сообщают наши контрагенты, причиной исключения стало публичное несогласие с военной спецоперацией на Украине.

Напомним, летом прошлого года партийного билета лишился депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев, которого руководство регионального обкома заподозрило в двурушничестве.

05 март 08:48 | : Политика / Скандалы

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