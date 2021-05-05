На дне. Закулисье Архангельского обкома КПРФ

Официальный старт предвыборной кампании ещё не дан. Но мочилово уже началось, пока точечное. Что привычно как элемент любого политического шоу, иногда производящий обратный эффект.
Однако совсем смешно выглядит, когда политическая партия, входящая в список парламентских, публично сечёт сама себя как известная вдова из русской классики.
Речь, конечно, об архангельском региональном отделении КПРФ и её шоу с исключением из рядов Леонида Таскаева. Не рядового члена, а целого депутата областного Собрания.
Подробности повторять не буду, они и без меня разлетелись по интернету. Если коротко, молодого коммуниста три года назад допустили в региональное заксобрание. Паралельно состоял в штате обкома, то есть, работал не за страх и коммунистическую идею, а за деньги.
Но, видимо, за малые. Таскаев уличён товарищами по партии в работе на политического конкурента в лице «Партии Дела». Партия эта несерьёзная, типичный новодел, который пучками создаётся под всякие федеральные выборы. Но ведь не кем-то Таскаева туда привлекли, а финансовым уполномоченным. Наверное, за зарплату… работа из энтузиазма на такой должности слишком дорого обойдётся главному распорядителю финансов. Да и любой кассир подтвердит – к рукам обязательно что-нибудь прилипнет.
Вот товарищи и позавидовали. Правда, преподнеся это как политическое предательство. На что главный обвиняемый категорически возражает, по его таскаевскому мнению у двух партий много идеологических совпадений.
Ну, это вряд ли. «Дело» - партия центристская, во главе которой стоят директора крупных промышленных предприятий, оттуда и деньги в кассе. Промышленность у нас какая? Капиталистическая, как и экономика в целом. Где вы тут коммунистические идеалы увидели… а потрепаться о социальной справедливости у нас каждый горазд. Особенно под выборы.
Впрочем, сам Таскаев выдвигает другую версию гонений на свою персону. В ней наличествует сговор верхушки фракции КПРФ с единороссами, якобы они вместе недовольны его планами сместить Виктора Зарю с поста председателя Комитета по ЖКХ. К слову, самого отстойного, где на одного единоросса три коммуниста, почти никаких денег, одна головная боль и презрение избирателей.
Но так было до недавнего момента. Стараниями губернатора Цыбульского в отрасль приходят миллиарды бюджетных вливаний. И с этой благодати хотят убрать единоросса (я сейчас говорю об имиджевых потерях партии власти, хотя депутатскую лоббистику тоже никто не отменял)!
В свою очередь коммунистическая верхушка заволновалась – это он и нас подвинуть может! Вот вам и почва для скандала.
А зачем вообще был нужен молодой да ранний Таскаев КПРФ? Тут есть над чем поразмыслить…
Главный коммунист Поморья (уже не официальный, но фактический) Александр Новиков проговорился, что пестовал Лёню Таскаева с младых ногтей. Этот возрастной период приходится как раз на середину нулевых. Время, когда фамилия Таскаевы гремела на весь регион как крупных бизнесменов в области торговли ювелирными украшениями и политиков-либералов.
И тут вырисовывается старший сын и наследник, увлечённый «красной идеей» (почему это произошло, внутрисемейное дело). Ну, и как такого не прибрать к рукам, тем более что сам Новиков как раз собирался полностью переключиться с крупного бизнеса (президент ООО «Северцветмет») на политическую деятельность?! Даже если бы из Лёни Таскаева не получился новый Савва Мамонтов, отгружавший царские червонцы своим будущим могильщикам-большевикам, всё равно приятно вставить шпильку главным идеологическим противникам.
Но потом у семьи Таскаевых что-то пошло не так, золотые доходы испарились вместе с политическим влиянием. Из самого Лёни бизнесмен оказался как из известной субстанции пуля, о чём не единожды писали коллеги по «Вольному делу». Но не гнать же пацана, который на региональном уровне является образчиком омоложения традиционно геронтократической партии? Наоборот, почаще его светить в этом ключе. Тем более тогда в нём присутствовала личная преданность политическому отцу и наставнику.
Молодому Леониду Львовичу, конечно, польстило включение его фамилии в партийный список на выборах в АОСД. Без каких-либо шансов получить мандат, потому что не в первой тройке, он сам признаётся, что был тогда «техническим кандидатом». Но политика иногда преподносит чудеса. Рукотворные, коммунисты получили больше мандатов, чем рассчитывали, на фоне протестов по пенсионной реформе. Как рассказал мне источник, близкий в те годы к руководству архангельского обкома, «дядя Саша сам охренел от случившегося и даже пожалел, что не того коня двинули».
Но, если прошёл, не задвигать же обратно. Дальше следуют поистине маккиавелливские игры – политолога по образованию направляют в Комитет ЖКХ, возглавляемый Виктором Зарей, которого Таскаев старательно «мочил» в ходе всей избирательной кампании (грешен, сам принимал в этом участие). И кто-то после этого надеялся, что эти двое мирно уживутся?!
Короче, случившийся скандал логичен и предсказуем, с какой стороны на него не посмотреть. И бьёт он под дых именно КПРФ, а не конкретным персоналиям. Хотя и им тоже…
Вспомним зимний скандал, когда районные ячейки области взбунтовались и готовили массовый выход из рядов. Катализатором послужило волюнтаристское, с точки зрения рядовых партийцев, продвижение Александра Гревцова в первые секретари регионального обкома. За этим они не увидели ничего, кроме личной преданности вице-спикера АрхГорДумы Александру Новикову, последний оставил за собой решения по ключевым партийным вопросам, в том числе, тактическим.
Но если бы только это…Вот выдержка из письма секретаря партячейки МО «Октябрьский» Михаила Скоморохова, пришедшего на адрес нашей редакции в начале января этого года:
- Работа наших (т.е. от КПРФ) депутатов не выдерживает никакой критик, особенно в той части как проходили сами выборы и выдвижение в кандидаты, когда наши товарищи, отвечающие за выборы, абсолютно проигнорировали мнение партячеек по кандидатам и даже не рассмотрели предложенные наработки по социально-экономическим реформам, кстати выработанные путем многолетних споров на партсобраниях и партактивах. А тот позорный факт, что предвыборным штабом в кандидаты назначили 22-летнею девушку, не члена КПРФ, непонятно что из себя представляющую, и криминального авторитета. К чему это привело? К разговору, что КПРФ «продалось».
Какие последствия, оргвыводы? По автору письма и его соратникам – не знаю. Но катализатор скандала Гревцов теперь избирается в Госдуму по 73-му одномандатному округу (в межрегиональном партийном списке он задвинут так, что без вариантов).
Бывшие коллеги Александра по работе в журналистике отзываются о нём, как о «глубоко порядочном парне, зря вставшем на скользкую партийную стезю». В корне неверно – глубоко порядочные люди стараются держаться от политики подальше и строят карьеру в своей родной профессиональной сфере.
Второй одномандатник от КПРФ Надежда Виноградова. Тоже имеет статус «хорошего, отзывчивого человека». И ещё плюсы, которые приписывают ей журналисты – противница установки бюста Сталина в центре Архангельска и… не член КПРФ. Последнее меня особенно умиляет – депутат областного Собрания двух созывов, входит в фракцию коммунистов… и до сих пор не член. «Брезгует, что ли?» - такой вывод должен сделать рядовой избиратель. Или такова воля человека, живущего в Италии, но благословившего сотрудницу своей бизнес-империи Виноградову на парламентскую работу? Отсюда ещё один вопрос – чьи интересы она там защищает?
…Кто-то говорит – «да, коммунисты уже не те», кто-то им возражает – «коммунисты всегда были ещё те…». И все по-своему правы.
(на фото: спектакль «На дне» по пьесе М. Горького)
Леонид Черток