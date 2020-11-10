"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ

Наша публикация от 4 января о выходе из партии районного отделения в полном составе из-за несогласия с политикой архангельского обкома КПРФ (в частности, из-за передачи полномочий секретаря от Новикова к Гревцову, имеющему в среде принципиальных коммунистов репутацию соглашателя) вызвала широкий общественный резонанс.
Такой шаг лешуконских коммунистов приветствовали не только сторонники иных политических мировоззрений, но и поддержали соратники, которым не дают высказать своё мнение на официальных партийных мероприятиях. Для этого есть независимые СМИ, приветствующие плюрализм мнений.
Предоставляем площадку секретарю партячейки ПО «Октябрьское» Михаилу Скоморохову. С этой речью он собирался выступить на региональной партийной конференции, но слова так и не получил…
- Уважаемые товарищи, обращаюсь к Вам в такой форме, т. к. не являюсь делегатом конференции, поэтому не смогу, с большой вероятностью, обратиться с трибуны.
Большую обеспокоенность вызывает сложившееся положение дел в областной и городской (Архангельской) партийной организации.
Уже неоднократно я выступал с конструктивной критикой сложившийся ситуации. Нет у нас движения вперед, а, самое обидное, и желание двигаться нет. По отчетным докладам на городской, да и прошлой областной партийной конференции, видна лишь констатация фактов застоя, отсутствия прироста партийных рядов и конкретных достижений в нашей работе. Не секрет, что мы постепенно превращаемся в аморфную структуру, где нет движения и лишь констатируем факты общественной жизни, не пытаемся на них воздействовать, т.е. по сути, превращаемся в приспособившуюся политическую структуру, т.е. оппортунистическую.
Поэтому я предлагаю областному комитету в месячный срок разработать конкретную Программу мероприятий исходя из следующих предложений:
Для решения социально-экономических проблем в стране, да и в нашем регионе необходимо проводить действительно активную работу во всех структурах организации от первички до Обкома, строго руководствуясь принципом демократического централизма. Высшие органы Обком, Горком ставят задачи, вырабатывают конкретные планы для достижения тех или иных целей и все их выполняют, одновременно все решения первичных организаций рассматриваются, обсуждаются в вышестоящих звеньях. Разрабатываются темы партсобраний, политучебы и т.д.
Партячейки совместно с депутатами обсуждают и разрабатывают все решения, обсуждаемые в местных парламентах, помогают в решении данных вопросов. Обсуждают и принимают решения в вопросах стратегии и тактики социально-политических мероприятий, для решения конкретных вопросов организуются Рабочие группы из числа активных партийцев. Для партийной работы, прежде всего, задействуются партаппарат и другие оплачиваемые работники. Решения партячеек обязательны к рассмотрению вышестоящим органом. Сегодня их решения зачастую полностью игнорируются, а за основу принимаются решения узкой группы людей. Это недопустимо. Активно внедрять в жизнь современные виды коммуникаций: электронная почта, социальные сети и т.д.
Решения ноябрьского областного пленума 2018 года обкома не выполнены, областная комсомольская организация не создана.
Серьезные проблемы с притоком новых партийцев испытывает областная партийная организация, особенно молодых. Нет молодежной политики, нет и нашей областной молодежной организации. Отрешения этой проблемы зависит наше будущее, не секрет, что наша парторганизация носит возрастной характер, и отсутствие молодежного запала сказывается и на нашей борьбе.
Необходимо принять и начать работать по уже подготовленному мною плану возрождения комсомола, нельзя все отдать на откуп стихии и ждать, когда молодежь самоорганизуется - ей не хватает опыта, необходима помощь и поддержка. Надо все строить сверху, опираясь на методическую помощь ЦК И Федеральных комсомольских организаций. Тот факт, что Федеральные комсомольские организации не помогли нам в стадии организации необходимо озвучить в ЦК и изменить данную ситуацию. Попытка создать малую инициативную группу из людей, не имеющих организационно опыта для организации молодежных проблем, с треском провалилась.
Два года назад я предложил план создания Комсомола, он обсуждался на бюро Горкома, высказывались разные мнения на этот счет, но все осталось на уровне разговоров из-за позиции аппарата Обкома. Никто не захотел дать зеленый свет этой инициативе, хотя на каждой конференции все горько плакали из-за отсутствия молодежной политики. План реальный – он опирался на десятилетия опыта ВЛКСМ и полностью соответствовал опыту строительства молодежной организации, кроме того четко соответствовал всем партийным критериям взаимодействия партии и Комсомола. План был «замухоморен» аппаратом. Кроме того, попытка обратиться за методической помощью в ЦК ВЛКСМ крайне яростно пресечена - на звонок из ЦК ответили «мы не планируем ничего организовывать». Я оцениваю такую позицию как саботаж. Если бы нас тогда не остановили – сегодня мы бы уже имели свою молодежную политику и Комсомол.
Областная комсомольская организация обязана быть, молодежная политика должна, наконец, то заработать.
О работе наших депутатов.
Работа наших (т.е. от КПРФ) депутатов не выдерживает никакой критик, особенно в той части как проходили сами выборы и выдвижение в кандидаты, когда наши товарищи, отвечающие за выборы, абсолютно проигнорировали мнение партячеек по кандидатам и даже не рассмотрели предложенные наработки по социально-экономическим реформам, кстати выработанные путем многолетних споров на партсобраниях и партактивах. А тот позорный факт, что предвыборным штабом в кандидаты назначили 22-летнею девушку, не члена КПРФ, непонятно что из себя представляющую, и криминального авторитета. К чему это привело? К разговору, что КПРФ «продалось».
А эта абсолютно не конкретная платформе «12 шагов» - одни лозунги, без конкретных предложений.
Действительно, число депутатских мест выросло, которые занимают наши товарищи, но это произошло на фоне протестных акций против пенсионной реформы. Прошло уже два года, а до сих пор конкретной программы нет ни у областных депутатов, ни у городских (муниципальных у нас просто нет). Неоднократные предложения собрать рабочую группу, провести собрания и заслушать предложения рядовых коммунистов не возымели успеха.
Необходимо констатировать тот факт, что диалога между аппаратом и рядовым коммунистом нет, а отсюда и отсутствие активности у самих коммунистов, которые не видят значимости своего мнения в решении вопросов, а поэтому вступив в партию, спустя некоторое время выходят из нее.
Работа депутатов строится по принципу – дал нам аппарат областного, Правительства вопросы для обсуждения - вот мы их и обсуждаем (тот же принцип работы и городских депутатов). Сами вопросы не выносят, или какие - то единичные, не системные предложения, сказывается отсутствие конкретной платформы. В чем же здесь отстаивание интересов простого народа, если предложенные для обсуждения вопросы даже не проверяются, нет опоры на свои кадры в органах исполнительной власти. Необходимо продвигать свои кадры везде, опираться на них в работе.
Не проводится работа по системному изучению социально-экономической ситуации в области. Я неоднократно предлагал поддержать меня редакции нашей газеты просто мандатом, справкой о том, что я являюсь внештатным корреспондентом газеты «Правда Поморья» хочу побеседовать с представителями комитета по статистике, с рядом министерств с целью получения информации для написания аналитической статьи по социальным проблемам трудящихся. Не тут-то было – отмахиваются как от назойливой мухи. Ну хорошо, так ведь и сами не пишут. С переездом нашего товарища Гришина в другой регион всякая работа в этом направлении утрачена. Газета «Правда Поморья» превратилась агитационный листок, который думающие люди не читают. Говоря про сайт областной организации – он давно превратился в инструмент самопиара наших депутатов: кто куда съездил, кто с кем встретился. Нет обратной связи коммунистами, нет освещения острых социальных проблем.
Такую ситуацию надо менять, иначе отсутствие положительных результатов в работе наших депутатов, приведет к их полному отсутствию в парламентах области по итогам последующих выборов.
Политическим воспитанием должен быть охвачен каждый коммунист. Не секрет, что сегодняшняя молодежь, выросшая в постсоветское время, имеет весьма слабую политическую подготовку, а многие фундаментальные вещи знает весьма поверхностно, даже основы диалектического и исторического материализма не знает. Как же такого человека можно назвать коммунистом? С такой ситуацией надо покончить. Должны быть планы по подготовке молодежи, самостоятельно, или через учебу с обязательной сдачей зачетов. Это будет дисциплинировать и самих коммунистов.
Без всякого сомнения, приветствуются проведение семинаров и лекций на общественно-экономические темы, дискуссий с привлечением политический оппонентов, а также теоретические выступления в нашей газете.
Когда нам говорят, что сейчас другое время, никому не интересно наша идеология, это приводит только к тому, что сегодня молодой коммунист пришел к нам, а завтра ушел. Таких примеров масса.
Уже не один год идет борьба нашего партаппарата и т.н. диссидентов. В чем суть этой борьбы – оппозиция критикует существующий аппарат (и в этом они правы) их критика как правило не конструктивна – они ничего не предлагают, кроме как помять кадровый состав. А дальше? Что они будут делать дальше? История партии большевиков начинается со Второго съезда. Те кто внимательно изучал материалы съезда, знает что предложил В,И. Ленин – он предложил Новую Программу и поделил делегатов на тех кто поддерживает его , кто нет и «болото».
Есть Программа у наших диссидентов? Нет. Есть программа аппарата? Есть, но формализованная и которую никто не собирается выполнять.
Поэтому я предлагаю нам разделиться на тех, кто за Программу реформ, и кто против. Кто против, должны уйти и не мешать нам работать.
(кадр из к/ф «Коммунист», реж. Юлий Райзман)