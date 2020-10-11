«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года

Год Крысы неумолимо катится к концу.
Непростой год. Россияне жалуются на потери. Президент говорит, что страна выстояла всё могла быть гораздо хуже. И ничего удивительного, просто разные масштабы анализа ситуации.
Объективно одно – пандемия коронавируса изменила планы буквально всех. Где-то в минус, а в чём-то и в плюс. Так обычно и бывает. Итоги у каждого свои.
С Вячеславом Широким мы встречались в мае. Тогда говорили о жизни вообще, о том, «Как плотник депутатом стал». Теперь пришло время конкретики.
Естественно, что мой первый вопрос касался того, как изменилась жизнь Вячеслава за эти несколько месяцев. И как депутата Архангельской городской Думы, и как общественника, занимающегося развитием школьного спорта, и как специалиста в области строительства.
- Я ещё на первой встрече рассказывал, что в последнее время больше работаю в Москве, как советник в крупной строительной фирме. Конечно, ситуация с ковидом изменила ритм жизни – с апреля месяца всё больше нахожусь в Архангельске, благо специфика моей профессиональной деятельности позволяет работать на удалёнке. Нет, объёмы работ в компании почти не упали. Опять же благодаря специфике – строительная отрасль практически не останавливалась. Но ездить туда-сюда стал меньше, руководство фирмы относится к этому с должным пониманием.
О чём грустит Вячеслав, так это о проблемах в его общественной деятельности. Школьный спорт в основном находится на бюджетном обеспечение, многие проекты приостановлены по объективным причинам – лишних денег ни у кого нет, в том числе, и у спонсоров, почти всё уходит на решение самых насущных проблем.
Зато появилось больше времени для депутатской работы в своих округах – Соломбальском и части Окрябрьского.
- Там проблемы?
- Как и везде. Например, в бюджете города не стало денег на ремонт улицы Маяковского, который, тем не менее, стоит в планах проекта по созданию комфортной городской среды. Так что надежда есть. Не меньшие проблемы с окончанием долгого ремонта набережной Седова, что очень раздражает жителей округа. Приходится встречаться с людьми, объяснять. Понимают… но с трудом, спрашивают – а чего же раньше-то? Особенно по набережной – не понимают и не хотят ждать. Особенно инвалиды-колясочники, ведь это могло быть идеальным местом для их прогулок.
О, моя тема!
- И как живётся-можется инвалидам в Соломбале?
- Да как и в остальном Архангельске. Проблемно передвигаться без посторонней помощи. Разве что «Соломбала-Арт», там собственник дополнил лестницы пологими пандусы, даже специальные мероприятия проводятся.
- И что, неужели легко встретить колясочника на соломбальских улицах?
Депутат вздыхает. И рассказывает, как стояли они у районной управы с главой округа, а к ним подъехал инвалид и пожаловался на автобусы. Да, стало больше низкопольных со специальными подъёмниками (помните, губернатор обещал), но водители… То не так подъедут, не там встанут, платформу не опустят, не помогут. Один раз мужчину на коляске вообще чуть не зажало, дело могло кончиться плохо. И что они могли, его слушатели… только посочувствовать, придать огласке, остальное – дело перевозчика и профильных ведомств.
- Одно из главных событий года – явление нового губернатора. И…?
- Надежд с приходом Цыбульского связано много. Лично у меня – изменение отношения к Архангельску, всё-таки мы лицо всего региона. Прежде всего, в налоговой политике – отдаём в казну гораздо больше, чем остаётся или возвращается. Нет, к приезду федеральных министров отношусь без иронии – с ними в область пришли деньги и кредиты. К слову, я принимал в его избирательной кампании деятельное участие на уровне своих округов
- А то, что он москвич?
- Ну и в чём проблема? Пусть находится там, сколько считает нужным, если сильное правительство. Пусть привлекает бюджетные средства и частные инвестиции в ту же спортивную инфраструктуру, уж в этой теме я разбираюсь.
Вячеслав описывает ситуацию, характерную и для других отраслей. Федеральные деньги под объекты дают только при условии частных вложений, это называется государственно-частным партнёрством. В том, что построенный по такой схеме ФОК находится в управлении частным лицом, нет ничего страшного – по договору с муниципалитетом он обязан предоставлять бесплатное время подросткам для пользования дорожками бассейна и спортивными площадками. Что пользуется спросом… по признанию моего собеседника, в изначально бесплатных спортивных секциях хуже качество предоставления услуг.
- Но есть пока нерешаемая проблема – спортивные сооружения у нас обычно строятся далеко от центра города, что резко снижает их доступность для всех желающих, - сетует Вячеслав.
- Что ещё огорчает? – интересуюсь.
- Медленно формируется новый состав областного правительства, до сих пор нет министра строительства. Из-за этого многие проекты провисают.
И приводит в пример возведение школы в округе Майская горка на 1600 учащихся. С такими наворотами, что это уже не школа в нашем привычном понимании, а настоящий образовательный центр, какие практикуется, например, в Санкт-Петербурге.
- Сначала проект был городской, потом его отдали в область. Сейчас объявлен конкурс для подрядчиков, цена вопроса 1.5 млрд. рублей. Пока главный претендент – «Архангельскгражданреконструкция», уже выигравшая конкурс, остались формальности.
- То есть, свои…
- Да какая разница свои – не свои. Тут как с чиновниками, лишь бы работали. У нас нехватка рабочей силы, это объективная реальность. Хотя бы из-за того же климата, комфортней строить в средней полосе, чем на севере, при том, что зарплаты почти одинаковые. Кстати, проблема дефицита кадров общая для всей строительной отрасли, появившийся, не в последнюю очередь, из-за пандемии и связанных с ней ограничений на рынке наёмного труда. Короче, свои – это хорошо… но и чужие тоже неплохо.
Заговорили о смене городской власти.
- Изначально я очень надеялся на Годзиша. Увы, моего диалога с ним не получилось. Я – человек дела, профессия обязывает, а с его стороны было слишком много слов. При нём от нас слишком многое уходило в область без отдачи. Увы, сегодняшний Архангельск находится в зависимости от региональной власти, поэтому то, что Морев как кандидат согласован там, считаю плюсом.
- Вы сразу поняли, что появившийся в мае руководитель аппарата мэрии и есть будущий градоначальник?
Широкий лукаво усмехается:
- По крайней мере, догадывались, сопоставив все факторы. Да, могло всё поменяться, но случилось как случилось.
Тут мы поспорили насчёт существующей системы выборов глав МО. Я, как писал не раз, сторонник прямых выборов с мэром полноправным хозяином и политиком, Вячеслав тоже за него, но в нынешней постановке вопроса приветствует такой вариант управления – Председатель гордумы как глава города, которого выдвигают депутаты, плюс сити-менеджер, отвечающий за хозяйство. Именно так и планировалось в 2015-м, но под Годзиша всё быстро переиграли, очень уж Орлов хотел видеть именно его во главе непокорного Архангельска.
- По моему мнению, Годзиш был сильным хозяйственником, но по известным причинам у него была парализована политическая воля. Кстати, если уж так хочется выбирать, можно вернуть старую систему депутатов-одномандатников, тогда будет работать и система отзыва, если такая инициатива появится у избирателей. Я такое предлагал своим коллегам, и половина была согласна рискнуть. Не надо думать, что там все такие покорные, внутри фракции «Единая Россия» дискуссии разворачиваются – оппозиции и не снилось.
- Так что с Моревым?
- Мы к нему с самого начала присматривались. На перспективу. Он быстро во всё вникал, анализировал. В этом смысле, опыт ФСБ только в плюс. Теперь дело за работоспособной командой. Хорошее впечатление производит Швецов (зам по городскому хозяйству), встряхнул своих подчинённых. Ждём продолжения. Радует, что Морев доступен и слушает… не то Архангельск может скатиться ниже Котласа с Коряжмой.
Действительно, запрос на новых людей в управление городом есть. До такой степени, что объявление о наборе новых кадров в администрацию Архангельска набрало только на нашем сайте более 9 тысяч просмотров за первый день. Не все, конечно, рискнут, слишком высокие требования, но многие интересуются.
- Ну, а лично для вас каким был уходящий год?
- Годом надежд. В чём-то не сбывшихся… но движуха пошла. Я много занимался депутатской деятельность, встречался, общался… как будто вернулся в свой первый депутатский срок. Нет, особых потрясений всё-таки не было. Какие задачи на будущий? Вот насущная – «добить» ремонт улицы Маяковского, это реально. А то у соломбальцев терпение не беспредельно. И не забыть про сквер у «Соломбала-Арт» со всей сопутствующей инфраструктурой, его очень ждут местные жители.
- Что хотите пожелать новой областной власти?
- Здоровья, губернатор наш по определению в красной зоне риска. Чтобы не снижали темпов. Чтобы не забыли про обещания.
- А городу?
- Прежде всего, чистоты, это самая насущная проблема.
На том и порешили.
Леонид Черток