Как плотник депутатом стал. «Старожил» АрхГорДумы Вячеслав Широкий

С Вячеславом мы познакомились уже в далёком (как летит время!) 2005-м. Да-да, по тем же журналистским делам, он тогда готовился к своим первым выборам. Которые не состоялись – победил ироничный кандидат «против всех».
Ничего, во второй попытке он собрался и прошёл. И больше не уходит.
- Не хотите попробовать взять планку повыше? – спрашиваю. – В облДуму или на Государственную замахнуться…
- Были такие мысли, не скрою, но… Архангельск – мой город, я здесь всё знаю, все болевые точки. Хотел бы попробовать себя в исполнительной власти, поработать на благо своей малой Родины.
Вячеслав из Архангельска. Из того старого, помнит ещё Воскресенскую (бывшую Энгельса) сплошь деревянной и очень радуется её новому обличию.
Детство провёл на Володарского, бегал по деревянным мосткам, часто проваливаясь в лужи сквозь выломанные доски. Как подрос, отец отвёл на стадион. Тоже бегать, летом по гаревым дорожкам, зимой – по льду на коньках. Ну, и ещё велосипед, любимый транспорт того Славы, спорт – это его.
Когда учился в школе, семья переехала на набережную.
- Знаете, не только город меняется, меняются люди. Хорошо помню, как после майских праздников «уставший» от возлияний народ спал там на траве под деревьями. Слава богу, сегодня такого не увидишь… разве что единичные персонажи.
В школе поступил разумно – ушёл в лицей учиться на плотника, а после окончания, с профессией в руках, сразу на второй курс АЛТИ, строительный факультет.
- Там много наших училось, из 4-ой школы, они и теперь люди заметные. Но самая неожиданная встреча случилась на первых выборах в ГорДуму. Шёл вместе со своим бывшим педагогом по русскому и литературе Татьяной Кузьминичной Лебедевой. Просто знаковая для нашего города женщина, одна из основоположниц движения «Дети, опалённые войной». К слову, именно они выступили инициаторами получения Архангельском звания «Город воинской славы». Теперь даже обидно, что городская власть, гордясь этим, про их вклад забывает.
Учительница очень помогла своему ученику во втором туре выборов.
- Мы сделали выводы из прошлых ошибок. Весь 6-й округ прошли ногами, от двери к двери. Без лишней скромности скажу – избиратели знают меня в лицо, а не только по запоминающейся фамилии. Татьяна Кузьминична работала с ветеранскими организациями, старшим поколением, говоря с ними на одном языке.
Работать и зарабатывать Широкий начал ещё в лицее. По профилю учёбы – занимался изготовлением деревянной мебели, окон и дверей с последующей их установкой. Уже в институте надо было кормить молодую семью в непростое время 90-х. В «подёнщики» идти не хотел, мечтал о самостоятельности. Взял в аренду автобус, который по ночам ремонтировал собственными руками, позже ушёл в строительный бизнес, образование обязывало. Сразу столкнулся с несовершенством действующих законов. А как их изменить, если не участвовать в написании. Впрочем, на этом пути ждало много разочарований.
- Я быстро понял, что депутат отнюдь не всесилен, и, чем дальше, тем меньше от нас зависит. Но в 27 лет кажется, что всё по плечу. Тем более что время было весёлое, Донской – мэр, нефть - на подъёме, жаль, уже мировой кризис подстерегал. Ещё и думали, куда деньги девать, сейчас даже странно это вспоминать.
- Как работалось с Донским?
- Тоже весело. Он молодой, мы такие же, спорили, даже ругались.
На первые свои выборы Вячеслав Широкий шёл независимым кандидатом. Но уже в 2007-м вступил в «Единую Россию», посчитал, так нужно для дела. Впрочем, в своей фракции они считается не самым удобным.
- То, что иногда предлагают однопартийцы, может расходиться с моим взглядом на проблему. Приходится отстаивать свою точку зрения, особенно, если это касается интересов моих избирателей. Но это нормальная работа депутата.
- Сейчас труднее работать, чем в начале?
- В нынешнем созыве состав резко поменялся. Много молодых, которые учатся прямо с колёс. Но они практики, а нужны ещё и тактики, стратеги. Ну и партийное разнообразие… приходится искать компромисс по многим вопросам.
- А как с мэрами, у вас их было уже три?
- Донской – идеалист с авантюрной жилкой. Павленко – политик, он больше в народ ходил, чем к депутатам. Годзиш… моё мнение – в данной системе, которую ввёл Орлов, лучше бы было разделение полномочий, как изначально планировалось. Сити-менеджер – хозяйственник, глава города – администратор с политическими функциями. Четыре года Игорь Викторович фактически являлся замом Орлова по Архангельску, выполняя его волю.
- Тогда есть смысл вернуться к прямым выборам…
- В данной политической ситуации, я имею в виду не региональную, а всероссийскую, это бессмысленно. Всё равно выберут того, на кого укажут сверху. Другое дело, что при независимом мэре конфликт между властью областной и властью городской неизбежен. Что и показала практика.
- Может, сейчас изменится. Архангельску дали 150 млн., город объективно стал чище…
- Эти деньги дали только на дороги, да и они пока на бумаге. Просто заставили убирать, следить за выполнением. Все же понимают – грядут перемены, вот и держатся за свои места. Работают за старые деньги.
- Сегодня самая модная тема – объединение с НАО…
- Там не менее остро, чем в Архангельске, стоит вопрос с доступностью территорий. В центре Нарьян-Мара нормально, но, чем дальше, тем мрачнее. Плюс психология вахтовиков, которую никуда не денешь. И аппетиты. Я там недавно был по строительным делам, искали на месте нужного специалиста, так он такую цену загнул, что мы и не ожидали. Но их окружной чиновничий аппарат точно нужно проредить, в таком количестве он бесполезен. Что называется, от жира, которого у округа почти и не осталось.
- Вы до сих пор в строительном бизнесе?
- Не совсем, выступаю в роли советника в крупной строительной компании. В основном занимаюсь общественной работой от Федерации школьного спорта, где президентом Ирина Роднина. Спортплощадки, спортинвентарь… мой фронт работы.
- Но уж как строитель, ответе – будет в Архангельске когда-нибудь нормальное жилищное, не элитное, строительство?
- Денег пока хватает только на расселение аварийного жилья, в чём есть определённые успехи. Впрочем, тут надо учитывать – расселить всё, что требуется с учётом нынешнего времени, что портит вид нашего города, никакого бюджета не хватит, здесь надежда только на федеральные деньги. А так, есть и материалы, и специалисты, причём местные, иногородних нужно привлекать только в авральных случаях. Будут объёмы - будут развиваться и комбинаты ЖБИ. Опять же проблема получения под строительство участков земли с уже подведёнными коммуникациями, что серьёзно удешевит процесс строительства. Вот по строительству социальных объектов действительно сделан серьёзный рывок… но это несколько иная история.
- Что в вашем понимании идеальный Архангельск?
- Прежде всего - чистота, бордюры везде. Но у городской администрации в приоритете социалка, ЖКХ сзади, культура и спорт вообще по остаточному принципу. За порядком в городе нужен неослабевающий контроль. И не стесняться просить денег. На всё! Казань вот не стесняется и как расцвела.
- Ваше самое большое разочарование в этом созыве?
- Как и у моих соломбальских избирателей – ремонт Набережной Седова. В моей профессиональной карьере был опыт берегоукрепления набережной в Нарьян-Маре. Я понимаю, какие решения закладываются в проекте пи нормальном подходе, и как они выполняются, а тут ошибки видны на стадии проектирования. Складывается ощущение, что строительство велось без достижения цели создать объект. Проект, к слову, утверждался ещё при Михальчуке. Руки оторвать за такую работу!
Этот оторвёт, этот троеборец может…
Леонид Черток