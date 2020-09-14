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Мэрия Архангельска открыла набор новых кадров

Администрация Архангельска ищет профессионалов в области благоустройства городских территорий, озеленения и ландшафтного дизайна. По поручению главы города Дмитрия Морева проводится отбор кандидатур.

 

Отдел по благоустройству в составе департамента городского хозяйства преобразуется в управление по благоустройству: открыты вакансии на две новых должности.

 - Решение о приеме на работу будет приниматься по итогам отбора кандидатов на рабочей группе, руководителем которой является глава города Дмитрий Морев. В ее состав включены не только сотрудники администрации, но и представитель общественного движения, - пояснила начальник управления муниципальной службы и кадров Марина Мартынова.

 При рассмотрении кандидатур на должность начальника управления благоустройства будет учитываться наличие образования в сфере архитектуры, градостроительства или экономики, опыт работы в сфере благоустройства города и содержания объектов благоустройства, а также компетентность в вопросах ландшафтного дизайна, проектирования городских пространств, реализации нацпроектов, знание земельного и градостроительного законодательства, сметной документации.

 В управлении предусмотрена должность ведущего специалиста, который будет заниматься вопросами озеленения. Отбор кандидатуры предусматривает оценку опыта работы в сфере благоустройства и озеленения, координации высадки растений, содержания зеленых насаждений, знания дендрологии, ботаники и почвоведения.

 По мнению главы Архангельска Дмитрия Морева, вопросами благоустройства и озеленения должны заниматься профессионалы, обладающие знаниями в этой области. Это ответ на запрос от жителей на формирование по-настоящему комфортной городской среды.

 Кандидатам на должности начальника управления благоустройства и ведущего специалиста по озеленению территорий города необходимо направлять резюме и проекты программы по благоустройству и озеленению Архангельска до 8 января 2021 года по адресу: khudiakovaol@arhcity.ru. Дополнительную информацию по вакансиям можно получить по телефонам: (8182) 606 191, +7 931 407 92 61.

 Поступление на муниципальную службу осуществляется в соответствии со статьей 16 главы 4 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

17 декабрь 09:35 | : Политика

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