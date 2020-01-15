Евгений Попов: «Ничего я им не желаю!». Разговор с исключённым из партии

Как себя чувствует человек, исключённый из партии? Во времена КПСС это означало конец любой карьеры… в определённые годы ещё и свободы. Я лично присутствовал при исключении из комсомола девочки, репатриирующейся с родителями в Израиль. Набежало на это посмотреть полшколы, кто-то додумался соответствующее объявление вывесить и устроить шоу в актовом зале. На сцене – настоящее судилище в духе 20-30-хх, среди зрителей – сочувствие плюс чёрная зависть к отъезжающей. Общее впечатление – омерзительное.
А сейчас… прыгают из партии в партию как мартышки, того же обидчивого Сербу вспомните.
Но исключение до сих пор исключительная мера, простите за тавтологию. Ты не хотел, а тебя попросили на выход. Поэтому было интересно пообщаться с человеком, на днях исключённым из рядов ЛДПР. Всё-таки, Евгений Попов – не самый простой член (прости, Женя), входил в региональный Координационный Совет, отвечал за информационную составляющую, избирался районным депутатом от партии.
Его путь в либерал-демократы начался ещё в 1999 году, когда через родной ему Ленский район проезжал агитационный поезд ЛДПР. Тогда региональные партийные лидеры Алексей Чурилов и легендарный Дима Гусаков, больше всех соответствовавший духу этой партии, нанесли визит вежливости его отчиму, в то время главе района. Женя тем общением впечатлился, познакомился, а потом, учась в Архангельске на журфаке, стал потихоньку работать. Сначала на выборах по будущей специальности, потом пять лет помощником у депутата городского Совета Олега Резвого. В партию первый раз вступил в 2004-м…
Евгений вспоминает начало и середину нулевых как самое весёлое и плодовитое время. Многое тогда у Гусакова и команды получалось, в декабре 2004-го провели шесть(!) депутатов в региональный парламент (лучший результат в стране на тот момент), потом помогли Александру Донскому стать мэром Архангельска, что, по большому счёту, было настоящей авантюрой. А ранее была настоящая битва Сманцера с Мальчихиным на юге области за мандат в ГосДуму, тогда едва мэра-единоросса не одолели.
- На мой взгляд, деньги в то время не имели в политике сегодняшнего решающего значения, - вспоминает мой собеседник. – Больше творческого начала, предприимчивости и креативности, особенно Гусакова, светлая ему память. Посмотрите его книгу «Наука побеждать по-Жириновски»…
Коммерциализация партии в регионе произошла чуть позже, на волне «головокружения от успехов». В 2007-м Евгений пишет заявление о выходе (кстати, так же на фоне тех событий поступает и Илья Азовский, от которого ЛДПР не отказалась, пока журналист и областной депутат сидел в тюрьме, известная в журналистских кругах история).
В 2008-м в региональном отделении либерал-демократов началась «битва титанов» - Дмитрия Гусакова с Олегом Черненко. В итоге в 2009-м последний стал во главе отделения. Женя в то время трудился в родном Яренске, корреспондентом районной газете. Всё хорошо… только семья оставалась в областном центре. Летом 2009-го от бывших партийных соратников раздается звонок – хватит дурака валять, возвращайся, у нас смена и омоложение кадров.
Вернулся и в Архангельск, и в партию. В 2010-м впервые был избран в Координационный Совет регионального отделения, куда входил с небольшим перерывом до декабря 2018 года.
- Да ты просто ветеран-большевик, - пытаюсь шутить, - обидно было, когда узнал об исключении?
- Ну, положим, я к этому был готов, исходя из сгущавшейся вокруг меня атмосферы. Но как они это сделали и зачем?! По партийному Уставу я был рядовым партийцем, которого исключает региональный Корсовет. А они почему-то провели это решение через Высший Совет партии. Вряд ли, правда, на нем присутствовал сам Жириновский, он к региональным активистам всегда относился трепетно. Почетно, конечно! Так только депутатов исключают, в 2016-м Чиркову, например. Так она ж депутатом Госдумы была.
- Кто эти «они»?
- Насколько мне известно, вопрос о моём исключении поставил Олег Лавров (куратор региона – прим. редакции). Ну, а местных чудаков ты не хуже меня знаешь – Пивков с Федорковым. Им давно не нравилось, что многие видные партийцы в регионе уважительно относились к Арсентьеву, а после его добровольного выхода из партии, видимо, посчитали необходимым зачистить и меня, наверное, хотели обеспечить себе спокойное существование.
- А как отнеслись к новости другие однопартийцы?
- Сам не ожидал такой поддержки – писали в социальных сетях, очень много звонков было.
Из поста Евгения Попова в Facebook:
- Забавно, что из партии меня, человека с 10-летним стажем и в целом отработавшем на партию почти 20 лет, исключили те, кто не знают ушедших от нас Чурилова, Гусакова, Федорушкова, Резвого и ныне здравствующих и дай Бог им здоровья, Артёмова, Калинина, Старостина, Чукальского, Полепкиных, Соболеву, Новикову, Шерсткова, Цаплина, Ефипова, Харина, Лукина, Гармашова, Силантьева, Азовского, Пинчука, Чернова, Короткого, Журавлева, Друговскую и многих других. Почти тридцать лет все они на разных этапах строили региональное отделение ЛДПР...
- То есть, не обидно?
- На кого здесь обижаться?! Раньше архангельская ЛДПР была «ярким пятном на фоне серости Единства», в этом была фишка партии Жириновского. А сегодня это пятно слилось с этой же серостью. А чего ещё ждать, если тот же Пивков – обиженный выходец из «Единой России» (история об этом здесь – прим. редакции).
От обилия серого цвета автору этих строк становится не по себе, вспоминаются мрачные пророчества братьев Стругацких.
- Что, действительно настолько всё… серо?
- Ты же знаешь, откуда рыба начинает тухнуть. Когда регион курировал Ярослав Нилов, была яркость, была работа, мог сам прилететь на телевизионные дебаты и отчихвостить любого оппонента.
Потом пришел Лавров. Помню, при знакомстве с коллективом он рассказал, как помирил где-то координатора регионального отделения с замом, которого тот назвал пид…сом (не помню, в каком точно смысле), и заставил пожать их друг другу руки. Уже тогда мы напряглись. Видимо, что-то почувствовали пятой точкой. В итоге оказалось, что победили посредственности со странными наклонностями и примитивными ходами. Опять прав Азовский, написавший, что хайп не конвертируется. Особенно, когда он является самоцелью в подмену конкретной работы.
Из публикации в ИА «Эхо севера»:
Строчка про неконвертируемый хайп – это и про Пивкова. Его результат – средний результат ЛДПР. Сам же Пивков у народа ассоциируется с селфи, которые он тоннами выкладывает в соцсети. В основном это фото из спортзала и из интерьеров облсобрания: вот я в очках, вот я с торсом, вот в галстуке, вот с приятелем, вот после СПА. Но Пивков не порнозвезда, а политик. Поэтому бесконечный нарциссизм, демонстрируемый народу скорее отталкивает, чем притягивает.
- Но, - продолжает визави, - в этой партии последнее слово всегда за Жириновским. Допускаю, что если он начнёт разбираться в моём деле, первостатейный пропи…он получат все. В таких ситуациях он непредсказуем.
- Насколько я знаю, ты сейчас работаешь в Плесецке замом у Арсентьева (новый глава района). А там твоя партийность…
- То-то и оно, что я на выходе ничего не потерял. Тем более в глазах людей, мнение которых мне небезразлично. Для меня это был интересный этап жизни, который закончился, наверное, даже вовремя. А вот у самой партии, думаю, будут проблемы. Уже есть примеры выхода известных в городах и районах партийцев. Для отчета в Москву, конечно, заполнить пустые места другими людьми не проблема, только кто ж реально-то будет работать?
Поговорили с Евгением о его новой ипостаси. Он вполне адекватно чувствует себя в чиновниках, даже находит общие стороны с партийной работой. Впрочем, мера ответственности на новой должности (зам главы - руководитель аппарата районной администрации) гораздо выше, всё-таки в партии ты общественник.
- И что ты хочешь пожелать на прощание бывшей родной партии? Начнём с регионального уровня…
- Ничего не хочу… это очередной крах. Похоже, на этот раз окончательный.
- А на федеральном уровне?
- Долгих лет Владимиру Вольфовичу!
А он, вроде бы, неплохо выглядит…
Леонид Черток