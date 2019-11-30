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Северодвинский депутат снова проиграл «Вольному делу». Азовский его даже пожалел

Изначально депутат Северодвинского горсовета Валерий Серба, променявший родную (для него) «Единую Россию» на «Справедливую», обиделся на статью, в которой участник Ассоциации «Вольное дело» газета «Правда Северо-Запада» сравнила его с «девушкой низкой социальной ответственности».

Сравнила не в прямую, а посредством карикатуры. Мало ли, что «челпох на Сербу» делает вечером у проезжей части.

Самовлюбленный парламентарий принял увиденное на свой счет и захотел в порядке возмещения морального вреда 1 млн. рублей. Вот, как дорого ценится творчество… а вы говорите.

Суд отказал ему в притязаниях. Подача апелляции тоже ничего не принесла. Кроме очередных моральных издержек и славы сутяжника.

Главный редактор издания Илья Азовский, известный своей любовью к животному миру и снисходительному отношению к избранникам народа, даже пожалел Сербу:

— Мне как никому понятны чувства Сербы, он, наверное, расстроен, не удовлетворен. Вероятно, даже раздосадован.

Это удар судьбы. Комментарии негуманны в такой ситуации.

На самом деле, мне даже жаль Сербу, потому что судебные издержки лягут тяжким бременем на его депутатские плечи.

Редакция ИА RUSNORD присоединяется к сочувствию…

(на фотографиях: Валерий Серба в жизни и карикатурах… найдите десять отличий)

 

05 февраль 13:00 | : Политика / Скандалы

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